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Республика Молдова будет выдавать гражданство за инвестиции
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Республика Молдова будет выдавать гражданство за инвестиции 

Prian.ru 8 часов назад
Фото: Prian.ru
Как сообщили корреспонденту Prian.ru в компании Henley&Partners, новая программа позволит получить гражданство республики через безвозмездный взнос в экономику страны: €135 тыс. для одного заявителя, €150 тыс. для семейной пары, €180 тыс. для семьи из 4-х человек и €190 тыс. для семьи из 5-и и более человек. Дополнительно предусмотрен государственный сбор (€5 тыс. для основного заявителя, €2,5 тыс. для супруга/супруги, €1 тыс. для ребенка и €5 тыс. для родителей), а также проверка на благонадежность (€6 тыс. для основного заявителя и €5 тыс. для супруга/супруги, детей старше 16 лет и родителей). Время рассмотрения заявления составит не более 90 дней. Заявления на участие в программе можно будет подать уже августе 2018 года.
Обзор программ по получению ВНЖ и второго гражданства — в нашем лонгриде.
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