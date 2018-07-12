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В регионе продолжается широкомасштабная акция «Сохрани свой велосипед!»
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В регионе продолжается широкомасштабная акция «Сохрани свой велосипед!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 13 часов назад
Стартовавшую в Саратове и Энгельсе акцию поддержали в районах области. Полицейские и общественники активно проводят на улицах городов и поселков мероприятия по предупреждению краж велосипедов. Вслед за крупными городами они уже прошли в Аркадаке и Калининске.
Цель акции — напомнить хозяевам велосипедов о мерах безопасности по сохранности транспортных средств, а также популяризировать инициативу ГУ МВД России по Саратовской области о добровольной паспортизации велосипедов. Такая информация о транспортном средстве (сведения о владельце имущества, серийный номер и «особые» приметы велосипеда) поможет оперативно отыскать его в случае пропажи. Зарегистрировать велосипед можно в отделе или отделении полиции или же, обратившись к своему участковому уполномоченному. Некоторые велосипедисты, оценив несомненные плюсы паспортизации, предоставили необходимые данные прямо во время акции.
В ходе проведения акции велосипедистам и прохожим организаторы вручали памятки с рекомендациями, как уберечь свое двухколесное транспортное средство. Напомним и мы эти несложные советы: не оставлять велотранспорт без присмотра, применять противоугонные средства, выбирать парковку, где есть видеонаблюдение, ну и, конечно же, найти время, чтобы заполнить паспорт на свой велосипед в полиции. Также необходимо срочно обратиться в полицию, если двухколесный транспорт пропал или им завладели злоумышленники.
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