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Рынок акций РФ открылся в минусе
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Рынок акций РФ открылся в минусе 

Прайм 13 часов назад
Фото: Reuters
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск четверга снижался на 0,32% — до 2328,73 пункта, индекс РТС — на 0,79%, до 1176,93 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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