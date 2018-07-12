Ещё
Рубль растет к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 9 копеек — до 62,27 рубля.
Курс евро снизился на 11 копеек, составив 72,72 рубля.
RT на русском: последние новости
Еврогруппа одобрила желание Болгарии войти в механизм валютных курсов для перехода к евро Почему индекс Мосбиржи достиг исторического максимума Цены на нефть растут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент121
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками323
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала93
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение