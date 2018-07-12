Рубль растет к доллару и евро

Рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на 9 копеек — до 62,27 рубля.

Курс евро снизился на 11 копеек, составив 72,72 рубля.