Ким Кардашьян получает за один пост в Instagram больше, чем президент США за год

Ким Кардашьян Instagram — это не просто альбом с вашими фотографиями закатов и милых котиков, это также отличный способ заработать (особенно если вы Ким Кардашьян). По данным американского сайта STAT, сегодня традиционная реклама в журналах, на телевидении и радио перестает быть эффективной, реклама в микроблогах — вот что действительно работает. Так, средний прайс за размещение поста в аккаунте Instagram Ким Кардашьян дорос до 500 000 долларов (зарплата президента США Дональда Трампа , к слову, составляет около 400 000 долларов).

По слухам, такую цену установила Крис Дженнер , которая контролирует выход всех постов в социальных сетях своих дочерей.

STAT стали известны подробности контракта между Ким и медицинской компанией Duchesnay USA, представители которой и разгласили сумму сделки. Звезда получила полмиллиона долларов за пост, в котором рекламировалось лекарство, отпускаемое по рецепту, для лечения тошноты и рвоты при беременности. Тем не менее в этой статье не упоминалось о противопоказаниях, поэтому Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США направило письмо в компанию Duchesnay USA, требуя запретить рекламировать свою продукцию через соцсети Ким. Хотя, как отмечает The Daily Dot, Duchesnay USA и Кардашьян продолжают сотрудничать, а продажи лекарств марки заметно выросли (что и неудивительно, наверняка кто-то из 114 миллионов фолловеров Кардашьян купил препараты бренда).