Ещё
Ким Кардашьян получает за один пост в Instagram больше, чем президент США за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Кардашьян получает за один пост в Instagram больше, чем президент США за год 

Карельские вести 14 часов назад
Фото: Карельские вести
Ким Кардашьян Instagram — это не просто альбом с вашими фотографиями закатов и милых котиков, это также отличный способ заработать (особенно если вы Ким Кардашьян). По данным американского сайта STAT, сегодня традиционная реклама в журналах, на телевидении и радио перестает быть эффективной, реклама в микроблогах — вот что действительно работает. Так, средний прайс за размещение поста в аккаунте Instagram Ким Кардашьян дорос до 500 000 долларов (зарплата президента США Дональда Трампа, к слову, составляет около 400 000 долларов).
По слухам, такую цену установила Крис Дженнер, которая контролирует выход всех постов в социальных сетях своих дочерей.
STAT стали известны подробности контракта между Ким и медицинской компанией Duchesnay USA, представители которой и разгласили сумму сделки. Звезда получила полмиллиона долларов за пост, в котором рекламировалось лекарство, отпускаемое по рецепту, для лечения тошноты и рвоты при беременности. Тем не менее в этой статье не упоминалось о противопоказаниях, поэтому Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США направило письмо в компанию Duchesnay USA, требуя запретить рекламировать свою продукцию через соцсети Ким. Хотя, как отмечает The Daily Dot, Duchesnay USA и Кардашьян продолжают сотрудничать, а продажи лекарств марки заметно выросли (что и неудивительно, наверняка кто-то из 114 миллионов фолловеров Кардашьян купил препараты бренда).
Карельские вести: последние новости
Кайли Дженнер вошла в новый список самых богатых женщин по версии Forbes 65 лет математики в американских школах! Это пугающе точно! Электронная маркировка табака приведет к разгону инфляции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками327
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала96
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение