В Китае арестовано более 540 человек за незаконные онлайн-ставки на футбольные матчи с использованием биткоинов 

Гуанчжоу, 12 июля /Синьхуа/ — Более 540 человек, подозреваемых в организации интернет-казино для онлайн-ставок на футбольные матчи с использованием биткоинов, были на днях арестованы в южнокитайской провинции Гуандун. Сумма вовлеченных в азартные игры средств составила более 10 млрд юаней /1,5 млн долл. США/.
Подозреваемые были связаны с более чем 20 преступными группировками. По результатам рейда по пресечению незаконной деятельности было отключено 70 мобильных приложений и веб-сайтов, а также 250 онлайн-чатов. Также были конфискованы серверы, компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты.
В мае с.г. полиция обратила внимание на одну платформу онлайновых азартных игр, которая принимала биткоины, и запустила расследование.
Как стало известно, за 8 месяцев число членов данной платформы составило 330 тыс. человек. Полиция арестовала 6 ключевых фигур на юго-западе страны, а также в Центральном и Южном Китае, при этом были заморожены активы объемом свыше 5 млн юаней и конфискована виртуальная валюта стоимостью более 10 млн юаней.
За время проведения Чемпионата мира по футболу было обезврежено более 20 преступных группировок, которые организовывали онлайн-казино. -0-