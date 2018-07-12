Ещё
Власти Молдовы хотят запретить одноразовую пластиковую упаковку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Молдовы хотят запретить одноразовую пластиковую упаковку 

ИнформУпак 14 часов назад
Авторы законопроекта считают, что введение запрета позволит решить проблему утилизации пластиковой упаковки, которая не подлежит переработке и разлагается несколько сотен лет. Они предлагают закрепить на законодательном уровне административную ответственность за распространение пластиковой посуды. Для физических лиц штраф составит 270 долларов, юридических — 720 долларов.
В качестве альтернативы ставшего привычным пластика, предлагают изготавливать посуду из бумаги и других материалов, поддающихся переработке.
Ранее сообщалось, что в Молдове в начале будущего года вступает в силу запрет на реализацию плотных пакетов из полиэтилена. Со временем ограничения коснутся и других видов полиэтиленовой упаковки.
ИнформУпак: последние новости
Kruger Inc. расширяет ассортимент выпускаемой бумажной продукции Эксперты Роскачества установили, что вид тары не влияет на качество пива Бумага SvetoCopy производства компании International Paper отмечена золотым знаком качества «100 лучших товаров России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент124
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками327
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала95
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение