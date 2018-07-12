Власти Молдовы хотят запретить одноразовую пластиковую упаковку 

Авторы законопроекта считают, что введение запрета позволит решить проблему утилизации пластиковой упаковки, которая не подлежит переработке и разлагается несколько сотен лет. Они предлагают закрепить на законодательном уровне административную ответственность за распространение пластиковой посуды. Для физических лиц штраф составит 270 долларов, юридических — 720 долларов.
В качестве альтернативы ставшего привычным пластика, предлагают изготавливать посуду из бумаги и других материалов, поддающихся переработке.
Ранее сообщалось, что в Молдове в начале будущего года вступает в силу запрет на реализацию плотных пакетов из полиэтилена. Со временем ограничения коснутся и других видов полиэтиленовой упаковки.