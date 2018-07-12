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Kruger Inc. расширяет ассортимент выпускаемой бумажной продукции
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Kruger Inc. расширяет ассортимент выпускаемой бумажной продукции 

ИнформУпак 15 часов назад
Ожидается, что завод Brompton Mill выпустит первую партию новой продукции уже в текущем месяце. Ранее предприятие специализировалось на выпуске газетной бумаги. Но стабильное снижение спроса на этот вид бумаги вынудило руководство осваивать производство новых сортов. Комбинат Wayagamack Mill начнет выпускать специализированную бумажную продукцию в декабре текущего года.
Ранее сообщалось, что Kruger Inc. в партнерстве с правительством Квебека планирует вложить в диверсификацию производства свыше 377 млн долларов. Реализация этого проекта позволит сохранить несколько сотен рабочих мест на предприятиях, выпускающих газетную и журнальную бумагу.
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