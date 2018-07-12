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Биржи АТР растут
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Биржи АТР растут в рамках коррекции после падения в среду на торговых новостях 

Прайм 15 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут в рамках коррекции после падения днем ранее на новостях об обострении торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,13%, до 2837,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,7%, до 1596,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 28594,02 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 2292,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,93%, до 6273,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,16%, до 22188,84 пункта. Предыдущую сессию все индексы АТР завершили снижением в среднем на 1,2%.
"Каждый раз, когда мы становимся чуть ближе к началу торговой войны, рынки показывают небольшое колебание. Начинается кратковременная распродажа акций, и если нет никаких новых плохих новостей в течение примерно недели, индексы снова начинают расти", — цитирует телеканал CNBC главу отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в ING Bank Роберта Карнелла (Robert Carnel).
Издание The Wall Street Journal в ночь на среду сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Китай в ответ на это заявил, что намерен немедленно обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с дополнительным иском, если США сделают это.
В пятницу, 6 июля, уже вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
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