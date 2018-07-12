В Хабаровском крае возросшую плату за ЖКХ компенсируют

Тарифы на коммунальные услуги в Хабаровском крае поднялись с 1 июля. Однако, плата граждан не может быть выше предельно установленных индексов. Если она зашкаливает — разницу возместит бюджет Хабаровского края, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» Как сообщает министерство ЖКХ Хабаровского края, индексы роста платы граждан утверждены постановлением Губернатора Хабаровского края от 23 ноября 2017 г. № 121 по муниципальным образованиям Хабаровского края на первое полугодие 2018 года в размере 0%, на второе полугодие — от 5 до 6,4% (размер индекса зависит от муниципального образования края).

Гражданам, у которых рост совокупного платежа за коммунальные услуги в соответствующем месяце текущего года относительно платежа за декабрь предыдущего года превышает установленный индекс роста платы, предоставляется компенсация из краевого бюджета.

По идее, чтобы получить компенсацию, заявление писать не нужно. Это должно происходить «автоматически». Расчет компенсации производится органами местного самоуправления края на основании информации о размерах начисленной гражданам платы за коммунальные услуги. К оплате выставляется счет с компенсацией, которая указывается в графе «справочно». К счастью, квитанции с новыми цифрами мы получим только в начале августа. И если ваша совокупная плата увеличится выше предельного индекса, следует обратить внимание на то, почему она увеличилась. Ведь ежемесячный расчет компенсации производится в сопоставимых условиях. А это: — одинаковый набор коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирном или жилом доме; — одинаковый объем потребления коммунальных услуг; — одинаковое количество людей, проживающих в жилом помещении. То есть, если вы, живя втроём, в июне платили за 200 кВт электричества, 10 кубометров холодной воды, 4 кубометра холодной, 14 кубометров канализации и 5 кубометров газа 2 тысячи рублей, а за июль за такой-же точно объём услуг вам начислят на 200 рублей больше (а это 10% от 2 000 рублей), следует обратить на это внимание и обратиться для начала в свою управляющую организацию. Кстати, повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг не учитываются. Так же не учитывается потребление электричества, воды и прочих ресурсов, которые расходуются на содержание общего имущества дома.