Ещё
В этом году в Хабаровском крае планируют добыть 23,5 тонн золота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В этом году в Хабаровском крае планируют добыть 23,5 тонн золота 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае в этом году рассчитывают побить прошлогодний рекорд по добыче золота, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов.
По подсчетам специалистов, объем добычи золота в этом году может составить в регионе около 23,5 тонн, в то время как по итогам прошлого года показатель составил 23,1 тонны.
В сообщении также отмечается, что власти Хабаровского края планируют вложить около 3,2 млрд руб. в геологоразведочные работы. Объем запасов золота в регионе составляет 480 тонн.
Rambler News Service: последние новости
Песков прокомментировал информацию об изменении места встречи Трампа и Путина «Ромир» сообщил о резком росте объема свободных денег у россиян в июне Госстат Украины сообщил о значительном росте цен на фрукты и овощи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу74
Найден источник «Новичка» в Великобритании251
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты163
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение