В этом году в Хабаровском крае планируют добыть 23,5 тонн золота 

В Хабаровском крае в этом году рассчитывают побить прошлогодний рекорд по добыче золота, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов.
По подсчетам специалистов, объем добычи золота в этом году может составить в регионе около 23,5 тонн, в то время как по итогам прошлого года показатель составил 23,1 тонны.
В сообщении также отмечается, что власти Хабаровского края планируют вложить около 3,2 млрд руб. в геологоразведочные работы. Объем запасов золота в регионе составляет 480 тонн.