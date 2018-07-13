В этом году в Хабаровском крае планируют добыть 23,5 тонн золота

По подсчетам специалистов, объем добычи золота в этом году может составить в регионе около 23,5 тонн, в то время как по итогам прошлого года показатель составил 23,1 тонны.

В сообщении также отмечается, что власти Хабаровского края планируют вложить около 3,2 млрд руб. в геологоразведочные работы. Объем запасов золота в регионе составляет 480 тонн.