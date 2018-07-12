Владивосток вошел в тройку городов с самыми высокими ценами на услуги фотографов

За час своей работы владивостокские фотографы в среднем берут около 2100 рублей. Это цифра в 2,6 раз выше, нежели чем в Омске , где самые низкие цены на услуги фотографа. Там час работы фотографа стоит в среднем 800 рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на сервис объявлений «Юла».

Выше цена на услуги фотографа только в Сочи — 2400 рублей и в Москве — 3050 рублей за час работы.

Чаще всего жители города пользуются почасовыми услугами фотографа, на этот сегмент приходится до 97% всех предложений. Меньше всего жители города приобретают готовые фотосессии, где оплата фиксированная. На них приходится всего 3% объявлений.