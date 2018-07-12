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Американка случайно задолжала миллион долларов за интернет
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Американка случайно задолжала миллион долларов за интернет 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского штата Оклахома обнаружила в приложении для оплаты интернета, что за ней числится долг по оплате услуг в миллион долларов. Об этом сообщает Fox 61.
Дайан Хэмптон (Dianne Hampton) призналась, что увиденная сумма долга вызвала у нее панику. Она выяснила, что кто-то пытался взыскать деньги с ее банковского счета, хотя она намеренно не соглашалась на активацию функции автоплатежа.
В списке операций по банковскому счету значилось, что платежи должны были поступить именно на счет компании, предоставляющей услуги интернета. Еще одна попытка взыскать 100 тысяч долларов также закончилась неудачей.
Хэмптон утверждает, что компания пыталась получить все меньшие и меньшие суммы, в итоге с банковского счета дважды исчезли 1,2 тысячи долларов.
Представители компании откликнулись на просьбу разобраться в произошедшем и выяснили, что платежи были взысканы ошибочно. Все деньги, снятые с карты американки, были возвращены, а счет за интернет обнулен.
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