«Спрос растет». Узнаем, сколько стоят и как быстро продаются в Перми дешевые квартиры

Среди дешевых квартир — так называемые «хрущевки» и «брежневки» Их средняя цена сейчас составляет 1,6 миллиона рублей

Аналитики онлайн-сервиса N1.RU подсчитали срок жизни объявлений о продаже квартир в разных ценовых сегментах и сравнили результаты за год.

Для анализа была сделана выборка объявлений, входящих в пять процентов самых дешевых на рынке, в пять процентов самых дорогих, а также со средней ценой.

По данным N1.RU, максимальный срок размещения объявлений в этом году оказался в дорогом сегменте — пять месяцев, а минимальный у квартир по средней цене — два с половиной месяца. Самые дешевые квартиры на рынке продаются в среднем три месяца. Согласно подсчетам, за год время экспонирования объявлений о продаже дорогих и дешевых квартир сократилось на один месяц, а средних, наоборот, увеличилось на две недели.

Средняя цена пермской квартиры в дешевом сегменте, по данным аналитиков, составляет сейчас 1,6 миллиона рублей, дорогой — 9,3 миллиона рублей, а общая средняя стоимость объекта на рынке — 2,6 миллиона рублей.

— На фоне роста цен на жилье, который активно стимулируют поправки в закон о долевом строительстве, растет и спрос, который, в свою очередь, питают низкие ипотечные ставки, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева . — Быстрее всего покупатели появляются на жилье со средними ценовыми и качественными характеристиками.

По данным N1.RU, за первое полугодие этого года цена квадратного метра на вторичном рынке Перми выросла на четыре процента до 52,9 тысяч рублей, а стоимость среднего объекта возросла на три процента. Абсолютным лидером по росту средних цен на жилье за шесть месяцев этого года стал Ленинский район.