В России подешевеет сахар

Цены на сахар будут падать еще несколько месяцев

— В этом году цены на сахар в разгар лета расти не будут. Хотя могли бы. Но они будут снижаться.

В это время спрос на сахар традиционно растет. С конца июня, когда созревают первые ягоды, начинаются домашние заготовки. Также повышается спрос на сахар со стороны мороженщиков и производителей всех напитков из-за увеличения объемов производства востребованной летом продукции.

Кроме того, сахар летом востребован в ходе северного завоза в отдаленные регионы. В результате цены на продукт могли бы расти. Но в этом сезоне по сравнению с ценами прошлых лет стоимость сахара существенно ниже из-за перепроизводства продукта и снижения мировых цен.

Оптовые цены падают уже с конца мая, хотя обычно цены на сахар падают с августа по ноябрь. К концу лета даже при самом плохом урожае на рынок начнет поступать не менее шести миллионов тонн нового сахара. А если повезет с погодой, то еще больше. Таким образом, сахар вполне может дешеветь и дальше.

Можно постараться поймать минимальные цены. Лучше всего следить за акциями торговых сетей. Среди них уже есть такие, кто снизил цену на сахар с 37 до 32 рублей за килограмм.

Однако розничные сети вряд ли будут сейчас в разгар спроса активно снижать цены на сахар. И все же опыт последних лет говорит, что розничным покупателям закупки сахара впрок лучше делать в четвертом и первом кварталах года.