Акция AntiСВИН пройдет 15 июля на Лунском озере

Традиционная акция AntiСВИН пройдет 15 июля на Лунском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как отмечается в сообщении, один из берегов озера утопает в мусоре. Участники акции будут собирать мусор, чтобы привести этот берег в порядок.

К участию в акции приглашаются все желающие. Как обычно, у организаторов акции можно будет взять перчатки, мешки для мусора и воду. По сложившейся традиции в конце уборки всех ждет пикник и подарки для самых активных.

Бесплатный автобус для участников акции будет отправляться в 09:15 от Нижегородской Ярмарки со стороны улицы Совнаркомовской. Организаторов можно найти по традиционной связке из цветных шаров.

Сама акция стартует на озере в 10:00.