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Акция AntiСВИН пройдет 15 июля на Лунском озере
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Акция AntiСВИН пройдет 15 июля на Лунском озере 

Newsroom24 19 часов назад
Фото: Newsroom24
Традиционная акция AntiСВИН пройдет 15 июля на Лунском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Как отмечается в сообщении, один из берегов озера утопает в мусоре. Участники акции будут собирать мусор, чтобы привести этот берег в порядок.
К участию в акции приглашаются все желающие. Как обычно, у организаторов акции можно будет взять перчатки, мешки для мусора и воду. По сложившейся традиции в конце уборки всех ждет пикник и подарки для самых активных.
Бесплатный автобус для участников акции будет отправляться в 09:15 от Нижегородской Ярмарки со стороны улицы Совнаркомовской. Организаторов можно найти по традиционной связке из цветных шаров.
Сама акция стартует на озере в 10:00.
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