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Украина хочет запустить рынок «зеленых» облигаций
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Украина хочет запустить рынок «зеленых» облигаций 

ИА Синьхуа 22 часа назад
Киев, 11 июля /Синьхуа/ — Украина рассматривает возможность открытия рынка «зеленых» облигаций. Об этом сегодня сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению на своей странице в «Фейсбуке».
В агентстве отметили, что мировой рынок «зеленых» облигаций — долговых бумаг, средства от размещения которых направляются на финансирование экологических проектов, — развивается быстрыми темпами. По прогнозам, к 2020 году на «зеленые» облигации будет приходиться до 15 проц от общей суммы мировых облигационных займов.
Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, в свою очередь, заявил, что запуск рынка «зеленых» облигаций в Украине окажет содействие притоку инвестиций и достижению национальных целей в области «чистой» энергетики. В частности, украинские власти хотят к 2035 году увеличить долю альтернативных источников энергии в общем энергобалансе страны с нынешних 4 проц до 25 проц. —0—
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