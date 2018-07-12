Украина хочет запустить рынок «зеленых» облигаций

Киев, 11 июля / Синьхуа / — Украина рассматривает возможность открытия рынка «зеленых» облигаций. Об этом сегодня сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению на своей странице в «Фейсбуке».

В агентстве отметили, что мировой рынок «зеленых» облигаций — долговых бумаг, средства от размещения которых направляются на финансирование экологических проектов, — развивается быстрыми темпами. По прогнозам, к 2020 году на «зеленые» облигации будет приходиться до 15 проц от общей суммы мировых облигационных займов.