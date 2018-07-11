Рост зарплат и дефицит специалистов: эксперты проанализировали рынок труда в Калининграде

Специалисты HeadHunter провели исследование основных трендов весной и летом 2018 года на рынке труда в Калининградской области . Об этом сообщает пресс-служба портала.

Всего в ходе анализа эксперты выявили пять ключевых моментов, связанных с активностью работодателей и соискателей в апреле-июне текущего года. Главные тенденции — рост числа вакансий и резюме, некоторое увеличение уровня заработных плат, нехватка специалистов в сфере IT и торговли, дефицит рабочего персонала, а также инженеров и техников.

Вакансий стало больше

После затяжного кризиса компании активно начали искать сотрудников в разных профессиональных областях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество вакансий на калининградском рынке труда в апреле, мае и июне стало больше почти в два раза. Эта динамика прослеживается с начала года.

В топе по спросу — айтишники, инженеры, продавцы

Самый высокий спрос отмечается на представителей сферы продаж (28% от всех вакансий в регионе), IT-специалистов (12%), работников строительной отрасли, производства, финансового сектора (по 9%). Меньше всего предложений о работе профобластях «Государственная служба, некоммерческие организации», «Добыча сырья», «Домашний персонал», «Страхование», «Инсталляция и сервис», «Юристы», «Закупки», «Высший менеджмент».

Соискатели стали активнее

По данным аналитиков hh.ru, калининградцы-соискатели чаще стали выходить на открытый рынок труда. Прирост резюме, несмотря на сезонные колебания, в апреле-июне составил 50% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Увеличился дефицит специалистов

В среднем на одно вакантное место в Калининградской области претендуют четыре соискателя. Однако многое зависит от профессии и уровня компетенции специалистов, отмечают эксперты. Так, компаниям не хватает инженеров разных специализаций, продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, продавцов-кассиров, IT-специалистов, медработников, рабочего персонала, официантов, барменов, администраторов, страховых агентов, представителей банковского сектора.

Выросли заработные платы

Среднее предложение по заработной плате в Калининградской области для работников разных специализаций на протяжении всего года на hh.ru равнялось 30 тыс. рублей. Это совпало с ожиданиями соискателей, отмечают аналитики. Уровень средней заработной платы (gross) для работников категории «специалист» по итогам второго квартала составил 41 396 рублей. Это выше показателя прошлого года на 1 931 рубль.