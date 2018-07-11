Сбербанк стал членом ассоциации участников рынка робототехники

Сбербанк вступил в национальную ассоциацию участников рынка робототехники (НАУРР), сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Вступление в ассоциацию призвано облегчить контакты Сбербанка с мировым робототехническим сообществом и предоставить банку возможность участвовать в выработке государственной политики в области робототехники в России , а также помочь продвижению разработанных в Сбербанке технологий и решений посредством инструментов ассоциации. Членство в НАУРР позволит банку участвовать в ее проектах, ее российских и международных мероприятиях, а также откроет доступ к специализированным аналитическим материалам о рынке, подготовленным другими участниками ассоциации», — отмечается в релизе.

Лаборатория робототехники Сбербанка и НАУРР намерены готовить совместные исследования и публикации по вопросам робототехники в России и мире, а также анализировать состояние российского и мирового рынка робототехники.

НАУРР — отраслевой союз, объединяющий игроков рынка промышленной робототехники, включая отечественных и зарубежных производителей и интеграторов, производителей сервисной робототехники, исследовательские и образовательные организации, разработчиков подсистем и программного обеспечения для роботов.