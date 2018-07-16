Акции ZTE резко выросли после снятия США запрета на поставки

Акции китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. подскочили на 15%, после того как США сняли запрет на продажу американскими компаниями продукции ZTE. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции компании достигли месячного максимума в Гонконге и выросли на 10%, достигнув дневного лимита, в Шэньчжэне

В мае ZTE объявила о приостановке основных операций. Это произошло спустя менее чем месяц после введения властями США санкций в отношении компании.

В апреле США на семь лет запретили местным фирмам продавать ZTE комплектующие для смартфонов, телекоммуникационного оборудования и других устройств, которые производит китайская компания.

Минторг США объяснил введение санкций в отношении ZTE тем, что компания, которая была оштрафована властями США за нарушение санкционного режима в отношении Ирана Северной Кореи , нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.

В обмен на снятие запрета на закупки у американских поставщиков ZTE согласилась поместить на депозит $400 млн и выплатить Министерству торговли США штраф в размере на $1 млрд

Как сообщали "Вести. Экономика", китайская корпорация также сменила состав топ-менеджеров, включая генерального директора и финансового директора, и позволила США назначить своих представителей, которые будут следить за соблюдением компанией установленных требований.