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Минтруд пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тысяч рублей
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Минтруд пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тысяч рублей 

Говорит Москва 23 часа назад
Чиновник подчеркнул, что расчёты согласованы с Международной организацией труда. «Потолком» станет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 миллион 21 тысяча рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате примерно в 85 тысяч рублей. В таком случае максимальная страховая пенсия по старости составит около 34 тысяч рублей.
Замминистра уточнил, что учитывается не последний заработок, а на протяжении всей жизни. В результате база для расчёта пенсии оказывается меньше.
Сейчас в России средняя зарплата равняется примерно 40 тысячам рублей, что должно соответствовать пенсии в размере около 16 тысяч рублей.
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