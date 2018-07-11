Минтруд пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тысяч рублей

Чиновник подчеркнул, что расчёты согласованы с Международной организацией труда. «Потолком» станет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 миллион 21 тысяча рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате примерно в 85 тысяч рублей. В таком случае максимальная страховая пенсия по старости составит около 34 тысяч рублей.

Замминистра уточнил, что учитывается не последний заработок, а на протяжении всей жизни. В результате база для расчёта пенсии оказывается меньше.