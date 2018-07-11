На рынке появился новый способ инвестиций

МТС и «Система Капитал» запустили ПИФы для индивидуальных инвесторов. Удачные инвестиции — залог финансового благополучия. Чаще всего, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», москвичи вкладывают свободные средства в банки, открывая рублевые депозиты. На втором месте — покупка валюты. На третьем — изделий из драгоценных металлов.

По словам Игоря Бусарова, генерального директора управляющей компании «Система Капитал», сегодня инвестициями занимается всего один процент от экономически активного населения России . Однако постепенно ситуация будет меняться.

— На фоне продолжающегося снижения ставок по банковским вкладам рост интереса к инвестиционным продуктам неизбежен, — считает эксперт. Это хорошая возможность создать массовую культуру сбережения, в основе которой будут понятные, прозрачные и доступные продукты.

Один из наиболее простых инструментов для начала инвестирования — паевые инвестиционные фонды, ПИФы.

Виктор Кудрявцев. — ПИФ — это когда деньги передают в доверительное управление специальной организации, чтобы та эффективно ими управляла, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ

ПИФы считаются достаточно надежным, но при этом значительно более прибыльным способом инвестировать, чем привычный банковский депозит. Паевые инвестфонды работают с ценными бумагами, вкладывая деньги в акции компаний из разных отраслей экономики: таким образом, фонд минимизирует влияние взлетов и падений в отдельной отрасли на доходность всего пакета акций.

Кроме того, вернуть деньги и получить прибыль от вложений в ПИФ можно в любое время в течение нескольких дней.

Именно на индивидуальных инвесторов в первую очередь направлены новые инвестиционные продукты под брендом «МТС Инвестиции», о запуске которых сообщили 4 июня МТС и «Система Капитал».

В линейке продуктов — четыре рублевых и валютных онлайн-фонда, которые содержат в своих портфелях акции и облигации российских и иностранных компаний. Продукт рассчитан в первую очередь на индивидуальных инвесторов, причем «входной» порог минимален.

Пай можно купить онлайн на сайте проекта или управляющей компании «Система Капитал». Идентификация клиентов при этом происходит через уже ставший привычным москвичам портал Госуслуги.

С третьего квартала 2018 года появится также одноименное приложение с функционалом покупки, обмена и погашения паев.

— Теперь инвестировать становится проще, — отмечает вице-президент МТС по финансовым технологиям Максим Янпольский. — Партнерство с УК «Система Капитал» позволило МТС стать первым российским оператором связи, предлагающим ПИФы с минимальным порогом для инвестиций и возможностью удаленного приобретения. Таким образом, мы продолжаем реализовывать стратегию по диверсификации линейки финансовых продуктов, упрощению доступа к ним, а также повышению качества обслуживания клиентов.

Виктор Кудрявцев считает, что возможность легко сделать инвестиции очень важна для развития экономики.

— Сегодня люди несут деньги в банки, а те, в свою очередь, дают кредиты тем же физическим лицам — в основном потребительские и ипотечные. Эти кредиты довольно дороги, и выигрывают в подобной ситуации обычно банки, — пояснил эксперт. — А ПИФы в основном вкладываются в строительство и высокодоходные акции. Да, риски у ПИФов выше банковских, но и доходность несопоставима с доходностью депозитов. К тому же деньги доходят до реального сектора экономики.

По словам эксперта, частному инвестору крайне важно убедиться в надежности Паевого инвестиционного фонда. ПИФы, проверенные временем, более безопасны в плане рисков, зато новые могут заинтересовать неожиданными стратегиями, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Если вы все же рискнули инвестировать в «молодой» фонд, постарайтесь собрать о нем как можно больше сведений.