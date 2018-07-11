31 млн рублей получат донские вузы

4 июля подвела итоги и определила 1086 проектов от 313 образовательных организаций. Общий размер грантового фонда конкурса в этом году составил 4,5 млрд рублей.

1 «Донской государственный технический университет» (6,9 млн руб.);

2 «Южный федеральный университет» (6,2 млн руб.);

3 «Ростовский государственный экономический университет» (5,1 млн руб.);

4 «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова» (4,6 млн руб.);

5 «Ростовский государственный университет путей сообщения» (3,4 млн руб.);

6 «Ростовский институт защиты предпринимателя» (2,8 млн руб.);

7 «Донской государственный аграрный университет» (2,1 млн руб.).