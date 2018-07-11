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31 млн рублей получат донские вузы
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31 млн рублей получат донские вузы 

Деловое сообщество 22 часа назад
4 июля подвела итоги и определила 1086 проектов от 313 образовательных организаций. Общий размер грантового фонда конкурса в этом году составил 4,5 млрд рублей.
Победителями от Ростовской области стали:
1 «Донской государственный технический университет» (6,9 млн руб.);
2 «Южный федеральный университет» (6,2 млн руб.);
3 «Ростовский государственный экономический университет» (5,1 млн руб.);
4 «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова» (4,6 млн руб.);
5 «Ростовский государственный университет путей сообщения» (3,4 млн руб.);
6 «Ростовский институт защиты предпринимателя» (2,8 млн руб.);
7 «Донской государственный аграрный университет» (2,1 млн руб.).
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, качество образования с каждым годом все улучшается с каждым годом, а знания, демонстрируемые студентами, станут интеллектуальным капиталом, который будет вложен в экономику страны, науку, медицину, образование культуру и спорт
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