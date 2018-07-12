Курс биткоина продолжил снижение

Investing.com — В четверг курс биткоина снизился. Другие криптовалюты также подешевели.

К 15:33 МСК биткоин подешевел на 3,11% и торговался на позиции $6193,70 на бирже Bitfinex. В последние месяцы курс биткоина остается под давлением, снизившись более чем на 70% по сравнению с историческим максимумом $20000, который был зафиксирован в декабре.

Общая капитализация криптовалют на рынке остается близко к минимуму за полторы недели. На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют составляет $245 млрд, по сравнению со значением $254 млрд во вторник.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 2,70% до $432,79. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 3,29% и торговалась на позиции $0,43535. На момент написания статьи курс Litecoin снизился на 4,26% до $76,752.

Министерство юстиции США сформировало целевую группа по поддержке целостности рынка и противодействию случаев мошенничества, в том числе и мошенничества с криптовалютами. Целевой группе по поддержке целостности рынка и противодействию случаев мошенничества поставлена задача противодействовать преступлениям и обратить особое внимание на защиту пожилых людей, военнослужащих и ветеранов.

Анонимный источник информации в правительстве Индии сообщил изданию Quartz, что его страна не собирается запрещать цифровые валюты. Министр финансов Индии распорядился провести расследование относительно криптовалют. Один из высокопоставленных чиновников правительства Индии в интервью заявил, что криптовалюты должны регулироваться как биржевой товар, а не запрещаться. Основная проблема заключается в том, каким способом регулировать торговлю цифровыми валютами.

«Если мы легализуем криптовалюты как биржевой товар, то сможем лучше регулировать торговлю. Торговля — это не уголовное преступление. Большинство из нас торгует активами различных классов на фондовом рынке. А разве есть какое-то отличие в торговле криптовалютами? Нужно только найти механизм, чтобы блокировать использование незаконных денег и отслеживать происхождение финансовых средств», — считает чиновник правительства Индии.