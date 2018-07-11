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Краснодарский край по темпам роста зарплат занял 51 место в РФ
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Краснодарский край по темпам роста зарплат занял 51 место в РФ 

Деловая газета. Юг 11 июля 2018
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае в январе-апреле 2018 года номинальная начисленная заработная плата составила 31,6 тыс. рублей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. По темпам роста зарплаты Кубань заняла 51 место среди регионов России, исследование провело РИА «Рейтинг».
Первое место в списке заняла Республика Ингушетия, где номинальные зарплаты выросли на 15,6% до 25,1 тыс. рублей. Также в число лидеров входят Забайкальский край (+14,9%), Кемеровская область (+14,6%), Омская область (+14,6%), Республика Калмыкия (+14,4%).
В целом номинальные зарплаты увеличились во всех субъектах РФ. В 18 регионах темп роста превысил среднероссийский уровень, который составил 11,9%. Номинальная начисленная зарплата в России по итогам января-апреля 2018 года достигла 41,3 тыс. рублей.
Как полагают эксперты РИА «Рейтинг», во второй половине года рост зарплат замедлится.
Как сообщал сайт «Деловой газеты. Юг», просроченная задолженность предприятий Краснодарского края по заработной плате на начало июня составила 32,5 млн рублей, что на 4,9 млн рублей, или 13% меньше, чем на начало мая. При этом 70,1% от общей суммы задолженности приходится на организации, ведущие деятельность в сфере строительство, 29,9% — на предприятия, занимающиеся научными исследованиями.
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