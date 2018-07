Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире

Эксперты подсчитали, сколько бы она зарабатывала, если бы не была звездой.

Красавица Кайли меньше, чем за три года заработала 900 с лишним миллионов долларов и попала на обложку журнала Forbes как самая молодая и самая богатая девушка Америки. Главным источником ее доходов стала косметическая марка Kylie Cosmetics. Кроме того, Дженнер зарабатывала на совместных кампаниях с марками Puma и PacSun, а также благодаря работе на телевидении.

wow. i cant believe Im posting my very own @forbes cover. thank you for this article and the recognition. Im so blessed to do what i love everyday. i couldnt have dreamt this up! #KylieCosmetics

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

11 Июл 2018 в 7:00 PDT Несколько лет назад Кайли, глядя на успех старших сестер, задумалась: а чем бы ей хотелось заниматься в жизни? И быстро нашла ответ — ведь девушка с детства была практически одержима макияжем.

«С шестого класса я обожаю краситься, чтобы чувствовать себя более уверенно, — говорила Дженнер-младшая в интервью. Она оттачивала свои навыки макияжа с помощью видеороликов на YouTube и не боялась экспериментов. В итоге она после долгих разговоров и обсуждений со своей мамой, Крис Дженнер , решила рискнуть и вложить семейные деньги в запуск своей коллекции макияжа. Успех был невероятным: первые помады и тени от Кайли раскупили за 30 секнуд.

Кстати, Крис Дженнер до сих пор управляет активами Кайли (как, впрочем, и всех своих детей). Разумеется, не просто так, а за процент от прибыли. В прошлом году Кайли заплатила маме 17 миллионов долларов. Но пока Крис все равно далеко до своей дочери, которая вот-вот и обгонит в рейтинге Форбс даже Цукерберга.

Во сколько оценивается состояние семьи Дженнер-Кардашьян?

Крис Дженнер: 60 миллионов долларов

Не так давно западные СМИ вместе с экспертами провели забавное исследование. Они предположили: а что бы делали члены семейства Дженнер-Кардашьян, если бы их телевизионная карьера вдруг закончилась? Или восе не начиналась? Понятно, что при нынешнем раскладе они могут ни дня не работать до конца жизни, и денег хватит еще их детям и внукам. Но если пофантазировать?

Согласно исследованиям маркетингового агентства, 39-летняя Кортни была бы самой богатой благодаря степени бакалавра. Она получала бы зарплату в 45 000 фунтов (порядка 3,7 миллиона рублей) ежегодно в качестве бренд-менеджера или дизайнера интерьера. Ким, самая известная сестра, зарабатывала бы меньше — 31 000 фунтов (2,5 млн рублей) — она бы, судя по навыкам и умениям стала бы специалистом по социальным сетям или личным шоппером. Для сравнения: чтобы получить свое нынешнее состояние, ей бы пришлось работать 4 тысячи лет.

Кендалл Дженнер так и работала бы моделью, только доход ее составил бы около 25 900 фунтов (2,1 млн рублей). А Хлое теоретически прочили карьеру писательницы с заработком 27 900 фунтов (2,3 млн рублей).

Ну, а Кайли, судя по ее умениям, образованию и резюме, стала бы управляющей по развитию какого-нибудь биизнеса -предположили эксперты. Разумеется, не собственного, и разумеется, без миллиардных доходов. Будучи обычной (пусть и умной, и красивой) девушкой, Кайли получала бы примерно 29 000 фунтов (2,4 млн рублей) в год.

