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Форвард «Интера» Эдер перешёл в «Цзянсу Сунин»
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Форвард «Интера» Эдер перешёл в «Цзянсу Сунин» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий миланского «Интера» Эдер продолжит карьеру в китайской Суперлиге.
Как сообщает «твиттер»-аккаунт TransferMarkt China, футболист пополнил ряды клуба «Цзянсу Сунин».
Эдер выступал за «Интер» с 2016 года после перехода из «Сампдории». Игрок является воспитанником бразильского клуба «Крисиума», за который дебютировал в 2005 году. В 2006 году он перебрался в Италию, подписав контракт с «Эмполи», после чего в период с 2006 по 2012 год выступал за «Фрозиноне», «Брешию» и «Чезену». С 2015 по 2017 год вызывался в сборную Италии.
В прошедшем сезоне итальянской Серии А 31-летний нападающий принял участие в 29 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами.
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