Германия выплатит жертвам Холокоста до 480 миллионов евро

Федеральное правительство ФРГ согласилось увеличить выплаты на социальную помощь людям, пережившим Холокост. Руководитель «Конференции по еврейским материальным искам к Германии» (JCC) Джулиус Берман заявил, что в 2019 году Берлин выплатит пострадавшим до 480 миллионов евро, что на 75 миллионов больше, чем за предыдущий год.

Переговоры с правительством ФРГ проходили в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне. Представителей JCC сопровождали бывшие узники Лодзинского гетто и Освенцима Роман Кент и Мариан Турски, которые не только поделились своими личными историями пребывания в концлагерях, но доказали, что организация испытывает критическую нехватку средств.

Переговоры от имени JCC вел, в том числе, американский дипломат Стюарт Айзенстат. По его мнению, новое правительство Германии показало, что «разделяет понимание того, что пережившие Холокост, сильно настрадавшиеся в юности, должны достойно прожить оставшиеся им годы».

Американский дипломат также подчеркнул, что на переговорах была достигнута договоренность об увеличении пенсий 55 тысячам жертвам Холокоста из Центральной и Восточной Европы. До 2021 года размер выплат увеличится с 352 до 541 евро.

Таким образом, за последнее десятилетие финансирование еврейской организации было увеличено в 16 раз: с 30 миллионов евро до 405 миллионов евро в 2018 году, а теперь — до 480 миллионов евро в 2019 году. Сегодня JCC оплачивает пребывание в домах престарелых более 76 тысячам людей, которые пережили трагедию. Еще 62 тысячи человек получают пособия на приобретение продуктов питания и медикаментов.