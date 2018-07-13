По акциям ВТБ актуальны «длинные» позиции

К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы оставались в плюсе, незначительно изменив свои позиции. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск вырос на 0,69% до 2338,08 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,41%, до 1182,29 пункта.

Рубль к середине дня почти не изменился к доллару и немного укрепился к евро. Доллар находился выше 62 руб, а евро вновь опустился чуть ниже 72,5 руб.

ЭМИТЕНТЫ

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Медиахолдинга” (+5,28%) и бумаги ВТБ (+1,90%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Башнефти” (-1,45%) и котировки Polymetal (-1,36%).

Бумаги ВТБ, после снижения ранее на неделе, пытаются отвоевать утерянные позиции и остаются выше важной среднесрочной поддержки 4,75 коп, преодоление которой будет говорить о рисках ускорения падения в район 4,50-4,60 коп. Ближайшей поддержкой для бумаг выступает уровень 4,83 коп. Пока цены остаются выше 4,75 коп, имеет смысл сохранять «длинные» позиции в расчете на тестирование 5 коп — у которых можно фиксировать часть полученной прибыли.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Внешний фон к середине дня нейтрален. Нефтяные котировки теряют менее 0,5% после попыток восстановления накануне. Пока что ценам удается сохранять поддержки (72,50 долл для Brent и 70 долл для WTI), которые удерживают их от более масштабного падения. В пятницу вечером интересными для рынков будут данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на текущей неделе.

Торги в Европе проходят на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 недавно вырос на 0,3%. День выдался спокойным на макроэкономическую статистику, а основное внимание инвесторов было приковано к внешнеторговым трениям Китая и США.

Фьючерс на индекс S&P500 недавно увеличился менее чем на 0,1%, отступив от максимумов дня.

Позже в течение дня стоит обратить внимание на данные по экспортным и импортным ценам США в июне (15.30 мск), а также предварительные данные по индексу потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск). Сезон квартальных отчетностей в США открывают банки Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ПРОГНОЗЫ

Российские фондовые индексы в первой половине пытались устоять выше отметок 2320 пунктов (для индекса Мосбиржи) и 1180 пунктов (для индекса РТС). «Быки» пока не слишком уверены в дальнейших покупках, а настроения за рубежом также несколько ухудшились.