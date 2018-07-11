Ещё
В Неваде хотят создать «Соединенные Штаты Биткоина»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам стали приходить новые "письма счастья" от ФНС
Россиянам стали приходить новые "письма счастья" от ФНС

В Неваде хотят создать «Соединенные Штаты Биткоина» 

BitCryptoNews 11 июля 2018
Фото: BitCryptoNews
Город Биткоинтопия, локацией которого была выбрана территория между двумя населенными пунктами штата Невада возможно станет столицей нового государства Соединенные Штаты Биткоина. Пока это пилотное название страны.
Основателем поселения стал Морган Роквелл, который называет свое «творение» Диснейлендом для почитателей блокчейн и криптовалют. Не трудно догадаться, что официальной валютой будущего государства будет выбрана самая капитализированная монета. Территория, общей площадью порядка 3 тысячи акров, была приобретена у Elko County, штат Невада, по цене 0.5 BTC за акр.
Формирование государства, согласно выдержкам с официального сайта, будет составлено согласно следующим постановлениям: «Биткоинтопия станет столицей нового мира, которую мы предлагаем сформировать в соответствии с правовыми стандартами Закона об изгнании от 1495 года, Вестфальского договора от 1648 года, Конвенции Монтевидео 1934 года, Договора об открытом пространстве 1966 года, Международному праву, Конституционному закону США (в соответствии со Статьей 5) и учрежденной договорной организацией 2011 года».
Видео о Биткоинотопии
Морган Роквел считает, что однажды его община разрастется до масштабов, которые требуют формирования собственного государства. Стоит отметить, что уже сейчас город Биткоинтопия имеет определенную степень развития: заключаются договора на поставку товаров и услуг с оплатой исключительно в биткоинах, прорабатывается система государственного управления. По замыслу Роквела, прозрачность блокчейн станет основой честного и справедливого общества. Любой желающий стать жителем будущего государства уже сегодня может купить землю на его территории.
Интерес к блокчейн проявляется во всем мире. Так, в Голландии запустили пилотные проекты на блокчейне для создания прозрачной системы управления.
текст: Евгения Лиходей, фото: Unsplash, видео: Blockchain Wars
BitCryptoNews: последние новости
Фондовая биржа Швейцарии запустит криптовалютную платформу Правительство Индии пересмотрит свое отношение к криптовалютам Джозеф Любин из Ethereum: «Пусть цена сама позаботится о себе»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом146
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии137
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС10
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения15
Путин нашел для Мутко новую работу26
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение