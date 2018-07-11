В Неваде хотят создать «Соединенные Штаты Биткоина»

Город Биткоинтопия, локацией которого была выбрана территория между двумя населенными пунктами штата Невада возможно станет столицей нового государства Соединенные Штаты Биткоина. Пока это пилотное название страны.

Основателем поселения стал Морган Роквелл, который называет свое «творение» Диснейлендом для почитателей блокчейн и криптовалют. Не трудно догадаться, что официальной валютой будущего государства будет выбрана самая капитализированная монета. Территория, общей площадью порядка 3 тысячи акров, была приобретена у Elko County, штат Невада, по цене 0.5 BTC за акр.

Формирование государства, согласно выдержкам с официального сайта, будет составлено согласно следующим постановлениям: «Биткоинтопия станет столицей нового мира, которую мы предлагаем сформировать в соответствии с правовыми стандартами Закона об изгнании от 1495 года, Вестфальского договора от 1648 года, Конвенции Монтевидео 1934 года, Договора об открытом пространстве 1966 года, Международному праву, Конституционному закону США (в соответствии со Статьей 5) и учрежденной договорной организацией 2011 года».

Видео о Биткоинотопии

Морган Роквел считает, что однажды его община разрастется до масштабов, которые требуют формирования собственного государства. Стоит отметить, что уже сейчас город Биткоинтопия имеет определенную степень развития: заключаются договора на поставку товаров и услуг с оплатой исключительно в биткоинах, прорабатывается система государственного управления. По замыслу Роквела, прозрачность блокчейн станет основой честного и справедливого общества. Любой желающий стать жителем будущего государства уже сегодня может купить землю на его территории.

Интерес к блокчейн проявляется во всем мире. Так, в Голландии запустили пилотные проекты на блокчейне для создания прозрачной системы управления.

текст: Евгения Лиходей, фото: Unsplash, видео: Blockchain Wars