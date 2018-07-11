Дальнейшая судьба криптовалютного рынка решится уже через месяц

Биткоин вновь торгуется ниже отметки в $6500 за монету, с начала недели «главная» криптовалюта упала более чем на 7%, полностью оправдывая прогноз на снижение, о котором мы предупреждали в понедельник.

Текущие уровни цен важны и для криптовалютного рынка в целом, и для биткоина в частности. Можно даже сказать, что сейчас решается дальнейшая судьба рынка — будет ли он расти следующие пол года, или же продолжит падение к $5000 за монету, и далее к $3000 за биткоин.

С точки зрения технического анализа, пока цена BTC не ушла ниже отметки $6300, сохраняется надежда на то, что цена может сформировать разворотную фигуру «Инверсная голова и плечи» на дневном таймфрейме, и в этом случае поход рынка вниз и пробой важной отметки поддержки в районе $6700 за й BTC — явление не настолько критично, и сравнительно низкие цены — это временно.

Но если рынок в ближайшие дни продолжит снижение, то ни о какой разворотной фигуре речи уже идти не будет, в этом случае надежда на восстановление и рост цен криптовалют в ближайшие месяцы не получит подтверждения.

Отрасль остро нуждается в позитивных новостях, которые смогут дать повод для открытия крупных позиций на покупку институциональными игроками, приход которых ожидается еще с конца прошлого года, но до сих пор, по видимому, так и не случился.

Возможно, таким судьбоносным днем станет 10 августа — именно в этот день станет известен вердикт SEC о заявке Чикагской биржи опционов CBOE на открытие внебиржевого инвестиционного биткоин-ETF фонда. Использование ETF сможет привлечь крупные инвестиции, поскольку доступ к активам будут получать лишь аккредитованные инвесторы с солидными инвестициями. Чтобы купить всего лишь одну акцию, инвестору потребуется 25 биткоинов. Соответственно, открытие ETF даст доступ к действительно надежной торговле, контролируемой регулятором, и обеспечивающей доступ лишь для крупных инвесторов, что позитивно скажется на стоимости криптовалют.

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