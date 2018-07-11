Ещё
Изъятые сельхозземли в Можайском районе выставят на торги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изъятые сельхозземли в Можайском районе выставят на торги 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Сельскохозяйственные земли в Можайском районе были изъяты в результате проверки, более 40 га земли выставят на торги со стартовой ценой в 2,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества.
«ООО «Экоурожай», имея более 40 га земли, не использовал ее по назначению, несмотря на предупреждения. Сейчас данный участок будет выставлен на торги. Стартовая цена торгов — более 2,6 млн руб. Деньги от продажи уйдут собственнику, а земля — новому владельцу, который готов развивать на ней сельское хозяйство», — заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, в Московской области очень много земли, которая может приносить пользу жителям и государству, если она работает. «Многие собственники не имеют возможности вовлечь земли в сельхозоборот по тем или иным причинам, но и не готовы ее отдать. Таким образом, получается, земля есть, но она не приносит пользы ни жителям, ни собственнику, ни государству. В правительство области обращается много инвесторов и представителей бизнеса, которые хотят заниматься сельскохозяйственной деятельностью, будет честным и более полезным отдать „неиспользуемые“ земли тем, кому они нужны», — отметил он.
По данным пресс-службы, собственник ООО «Экоурожай», который более трех лет не использовал свои сельхозугодия в Можайском районе, был выявлен в результате проверки управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям. «Собственнику не раз выносились предупреждения, которые не имели результата, по решению суда участок был изъят», — отмечается в сообщении.
16 августа в комитете по конкурентной политике Московской области пройдут публичные торги по изъятым землям сельскохозяйственного назначения.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 30 лотов с правом разместить торговые тележки с мороженым в центре Москвы выставили на аукцион Исследование: Расходы иностранных туристов на поездки в Россию в 2018 г. вырастут на 7% Исследование МГУ: Москва вошла в тройку ведущих мегаполисов по уровню развития транспортного комплекса
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом156
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС12
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии140
Путин нашел для Мутко новую работу28
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения16
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение