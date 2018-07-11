Изъятые сельхозземли в Можайском районе выставят на торги

Сельскохозяйственные земли в Можайском районе были изъяты в результате проверки, более 40 га земли выставят на торги со стартовой ценой в 2,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества.

«ООО «Экоурожай», имея более 40 га земли, не использовал ее по назначению, несмотря на предупреждения. Сейчас данный участок будет выставлен на торги. Стартовая цена торгов — более 2,6 млн руб. Деньги от продажи уйдут собственнику, а земля — новому владельцу, который готов развивать на ней сельское хозяйство», — заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев , которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в Московской области очень много земли, которая может приносить пользу жителям и государству, если она работает. «Многие собственники не имеют возможности вовлечь земли в сельхозоборот по тем или иным причинам, но и не готовы ее отдать. Таким образом, получается, земля есть, но она не приносит пользы ни жителям, ни собственнику, ни государству. В правительство области обращается много инвесторов и представителей бизнеса, которые хотят заниматься сельскохозяйственной деятельностью, будет честным и более полезным отдать „неиспользуемые“ земли тем, кому они нужны», — отметил он.

По данным пресс-службы, собственник ООО «Экоурожай», который более трех лет не использовал свои сельхозугодия в Можайском районе, был выявлен в результате проверки управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве , Московской и Тульской областям. «Собственнику не раз выносились предупреждения, которые не имели результата, по решению суда участок был изъят», — отмечается в сообщении.

16 августа в комитете по конкурентной политике Московской области пройдут публичные торги по изъятым землям сельскохозяйственного назначения.