Инвестиции в создание целлюлозного завода в Амурске составят $1,5 млрд 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Объем инвестиций в строительство целлюлозного завода в городе Амурске Хабаровского края может составить порядка полутора миллиардов долларов, сообщила заместитель директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Вера Хмырова.
Ранее глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости сообщал, что инвестором этого проекта выступит China Paper Corporation.
"Сейчас с Агентском по развитию Минвостокразвития мы активно работаем по строительству целлюлозного завода в городе Амурске Хабаровского края. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект может составить порядка 1,5 миллиардов долларов и продукция которая будет выпускаться по данному проекту —500 тысяч тонн крафт-целлюлозы в год", — сказала Хмырова, выступая на круглом столе в рамках проходящего в Екатеринбурге Пятого Российско-Китайского ЭКСПО.
По ее словам, это — хороший крупный проект. При этом представитель российского Минпромторга перечислила возможные меры его поддержки. «Из мер поддержки, которые могут быть по таким крупным проектам — это предоставление лесных участков на внеконкурсной основе, субсидии на компенсацию процентных ставок, развитие инфраструктуры регионов», — сказала Хмырова.
Она также отметила, что Минпромторг России, Минвостокразвития РФ, а также субъекты РФ по таким крупным проектам «готовы работать в ручном режиме и отрабатывать те моменты, которые требуются для его реализации».
Хмырова отметила, что по оценкам экспертов рынок целлюлозы будет расти и к 2030 году общий мировой спрос на эту продукцию может возрасти на 30-40 миллионов тонн в год.
"И здесь у России хороший потенциал предложить рынку фоно-целлюлозу и лиственную целлюлозу. При этом мы понимаем, что основные потребители целлюлозы это рынки Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай и Индия. Поэтому мы рассматриваем, как ключевых партнеров крупные китайские целлюлозо-бумажные компании. И всячески призываем более активно участвовать в этом сотрудничестве, поэтому для нас безусловным приоритетом является развитие Дальнего Востока, где определена площадка — Хабаровский край — регион обладающий достаточно большим количеством лесных ресурсов, Красноярский край, где также есть в достаточном количестве лесные ресурсы, где мы рассматриваем ключевое строительство целлюлозно-бумажных комбинатов", — отметила Хмырова.