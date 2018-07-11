Инвестиции в создание целлюлозного завода в Амурске составят $1,5 млрд

Ранее глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости сообщал, что инвестором этого проекта выступит China Paper Corporation.

"Сейчас с Агентском по развитию Минвостокразвития мы активно работаем по строительству целлюлозного завода в городе Амурске Хабаровского края. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект может составить порядка 1,5 миллиардов долларов и продукция которая будет выпускаться по данному проекту —500 тысяч тонн крафт-целлюлозы в год", — сказала Хмырова, выступая на круглом столе в рамках проходящего в Екатеринбурге Пятого Российско-Китайского ЭКСПО.

По ее словам, это — хороший крупный проект. При этом представитель российского Минпромторга перечислила возможные меры его поддержки. «Из мер поддержки, которые могут быть по таким крупным проектам — это предоставление лесных участков на внеконкурсной основе, субсидии на компенсацию процентных ставок, развитие инфраструктуры регионов», — сказала Хмырова.

Она также отметила, что Минпромторг России, Минвостокразвития РФ, а также субъекты РФ по таким крупным проектам «готовы работать в ручном режиме и отрабатывать те моменты, которые требуются для его реализации».

Хмырова отметила, что по оценкам экспертов рынок целлюлозы будет расти и к 2030 году общий мировой спрос на эту продукцию может возрасти на 30-40 миллионов тонн в год.