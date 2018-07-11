Как избежать торговой войны?

После сильного спроса, который мы увидели со стороны инвесторов в понедельник, достаточно логично должно было произойти снижение накала страстей. И мы это вчера увидели. Те сектора и отдельные акции, которые показали в понедельник максимальный рост, вчера в лучшем случае просто остановились в своем движении, а в худшем — как это произошло с акциями крупнейших банков — мы увидели массовую фиксацию прибыли. Не готовы пока участники рынка к сильному росту! Причем слово «пока» может в нашем случае отражать неопределенно продолжительный отрезок времени.

Поэтому вчерашние торги своим конечным результатом должны были удовлетворить всех.

Индекс NASDAQ в ходе торгов попытался было пойти к уровня своего исторического максимума, но его остановили на полном ходу, тут же развернули в строго противоположную сторону. Хорошо, что в итоге этот индекс закрылся в зеленой зоне, прибавив символические 0,04%.

Два его старших собрата — индексы Dow Jones и S&P500 чувствовали себя несколько лучше. Рост акций Pepsico (PEP, +4,76%) почти на 5% после выхода достаточно противоречивых данных по итогам деятельности за прошедший квартал может свидетельствовать о наличии некоторого оптимизма в рядах инвесторов. Однако, можно точно сказать, что если вся квартальная отчетность будет выходить аналогично той, что мы увидели вчера у Pepsico, то ничего хорошего нас не ждет. И вчерашний рост акций Pepsi это скорее аванс, выданный участниками рынка на фоне ожидания хороших цифр в будущем и не более того.

Правда, веры в это вчера поубавилось. По крайней мере, если посмотреть на все те же акции крупнейших банков. В понедельник по итогам торгов, когда котировки этих акций дружно выросли более чем на 3%, все просто захлебывались от восторга и говорили хвалебные речи в предвкушении блестящей отчетности, которую мы должны увидеть в ближайшую пятницу. Прошел всего один день — где все эти люди со своими восторгами? Испарились. Верить сейчас никому нельзя: слишком неустойчивой кажется текущая рыночная конструкция.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 10 июля было заключено 16 046 сделок на общую сумму почти 35 млн долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 11 ИЮЛЯ

Вчера было все ясно и понятно. Но это было вчера! Перемена настроений на финансовых рынках происходит чуть ли ни мгновенно.

В конце прошлой недели появился оптимизм, что торговая война уходит на второй план и в связи с европейским турне президента Трампа о торговой войне вообще на какое-то время просто забудут. Но не тут-то было. Вчера поздно вечером в Администрации президента Трампа сообщили, что переговоры с Китаем по тарифам идут ни шатко ни валко и договоренностей пока никаких нет, поэтому США готовы ввести тарифы на новые группы китайских товаров на общую сумму уже в 200 млрд долларов с октября этого года.

Шоком это, конечно, назвать нельзя, но к явному расстройству сознания участников рынка это привело. Причем рухнуло все! Азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус с повсеместными потерями близкими к 2%. За ними пошли товарные рынки, особенно пострадали рынки промышленных металлов. Непросто же будет сегодня акциям таких компаний, как например, Alcoa (AA) или Freeport-McMoRan (FCX)!

Естественно, на таком фоне и на европейских фондовых рынках ничего хорошего ожидать не приходилось. Тут еще и Трамп обозвал Германию чуть ли не «кэптивным придатком» России . Европа открылась в глубоком минусе и продолжает сползать все ниже и ниже. Потери основных европейских индексов к 13-00 мск достигают в среднем 1,5% к вчерашнему закрытию. Как видим, от достаточно умеренного оптимизма последних дней не осталось и следа.