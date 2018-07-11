Ещё
Как избежать торговой войны?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как избежать торговой войны? 

Прайм 11 июля 2018
После сильного спроса, который мы увидели со стороны инвесторов в понедельник, достаточно логично должно было произойти снижение накала страстей. И мы это вчера увидели. Те сектора и отдельные акции, которые показали в понедельник максимальный рост, вчера в лучшем случае просто остановились в своем движении, а в худшем — как это произошло с акциями крупнейших банков — мы увидели массовую фиксацию прибыли. Не готовы пока участники рынка к сильному росту! Причем слово «пока» может в нашем случае отражать неопределенно продолжительный отрезок времени.
Поэтому вчерашние торги своим конечным результатом должны были удовлетворить всех.
Индекс NASDAQ в ходе торгов попытался было пойти к уровня своего исторического максимума, но его остановили на полном ходу, тут же развернули в строго противоположную сторону. Хорошо, что в итоге этот индекс закрылся в зеленой зоне, прибавив символические 0,04%.
Два его старших собрата — индексы Dow Jones и S&P500 чувствовали себя несколько лучше. Рост акций Pepsico (PEP, +4,76%) почти на 5% после выхода достаточно противоречивых данных по итогам деятельности за прошедший квартал может свидетельствовать о наличии некоторого оптимизма в рядах инвесторов. Однако, можно точно сказать, что если вся квартальная отчетность будет выходить аналогично той, что мы увидели вчера у Pepsico, то ничего хорошего нас не ждет. И вчерашний рост акций Pepsi это скорее аванс, выданный участниками рынка на фоне ожидания хороших цифр в будущем и не более того.
Правда, веры в это вчера поубавилось. По крайней мере, если посмотреть на все те же акции крупнейших банков. В понедельник по итогам торгов, когда котировки этих акций дружно выросли более чем на 3%, все просто захлебывались от восторга и говорили хвалебные речи в предвкушении блестящей отчетности, которую мы должны увидеть в ближайшую пятницу. Прошел всего один день — где все эти люди со своими восторгами? Испарились. Верить сейчас никому нельзя: слишком неустойчивой кажется текущая рыночная конструкция.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 10 июля было заключено 16 046 сделок на общую сумму почти 35 млн долларов США.
ОЖИДАНИЯ РЫНКА 11 ИЮЛЯ
Вчера было все ясно и понятно. Но это было вчера! Перемена настроений на финансовых рынках происходит чуть ли ни мгновенно.
В конце прошлой недели появился оптимизм, что торговая война уходит на второй план и в связи с европейским турне президента Трампа о торговой войне вообще на какое-то время просто забудут. Но не тут-то было. Вчера поздно вечером в Администрации президента Трампа сообщили, что переговоры с Китаем по тарифам идут ни шатко ни валко и договоренностей пока никаких нет, поэтому США готовы ввести тарифы на новые группы китайских товаров на общую сумму уже в 200 млрд долларов с октября этого года.
Шоком это, конечно, назвать нельзя, но к явному расстройству сознания участников рынка это привело. Причем рухнуло все! Азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус с повсеместными потерями близкими к 2%. За ними пошли товарные рынки, особенно пострадали рынки промышленных металлов. Непросто же будет сегодня акциям таких компаний, как например, Alcoa (AA) или Freeport-McMoRan (FCX)!
Естественно, на таком фоне и на европейских фондовых рынках ничего хорошего ожидать не приходилось. Тут еще и Трамп обозвал Германию чуть ли не «кэптивным придатком» России. Европа открылась в глубоком минусе и продолжает сползать все ниже и ниже. Потери основных европейских индексов к 13-00 мск достигают в среднем 1,5% к вчерашнему закрытию. Как видим, от достаточно умеренного оптимизма последних дней не осталось и следа.
Куда в таких условиях идти американскому рынку? Только вниз! И мы это уже видим. Фьючерсы на основные американские индексы устойчиво стоят вблизи отметок на 1% ниже от вчерашних уровней. И вновь вся пресса и все аналитики трубят только об одном — торговая война входит в новый виток своего развития. Все предупреждения о том, что наблюдаемый нами в последние дни рост будет краткосрочным, оказались верны. Сейчас мы вновь начнем заглядывать в пропасть глобальной коррекции. Такова уж наша доля сегодня. Самое правильное будет прислушаться к совету профессора Гарвардского университета Дани Родрику: "— Как избежать торговой войны?— Надо просто бросить все и уйти от нее прочь!"
Прайм: последние новости
Куда катится рубль? Аналитики оказались оптимистичнее россиян Биткоин продолжает дешеветь, торгуясь около $6,2 тыс Рынок акций в среду растерял практически весь рост предыдущих дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом158
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС14
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии140
Путин нашел для Мутко новую работу25
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения18
Новости партнеров
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение