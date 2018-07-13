Ещё
Греции одобрили последний транш финпомощи на 15 млрд евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греции одобрили последний транш финпомощи на 15 млрд евро 

Банки.ру 7 часов назад
Фото: Русские Афины
Греция в пятницу получила одобрение на предоставление ей последнего финансового транша в размере 15 млрд евро от совета директоров Европейского механизма стабильности (ESM). Согласно официальному заявлению, транш будет перечислен, как только закончатся формальные национальные процедуры.
Точная дата перевода средств для Греции указана не была, но ESM отметил, что это будет сделано задолго до окончания программы помощи Греции в августе.
Из общей суммы 5,5 млрд евро будут переданы на отдельный счет для обслуживания долга Греции, а оставшиеся 9,5 млрд евро будут переведены на специальный счет, созданный в качестве денежного буфера для Афин. Средства с этого счета будут использоваться для обслуживания долга в случае необходимости.
В конце июня Еврогруппа одобрила выделение финансового транша и согласовала среднесрочные и долгосрочные меры по облегчению греческой задолженности. Греция выйдет из программы помощи 20 августа с денежным буфером в размере 24,1 млрд евро, что даст возможность покрывать суверенные финансовые потребности в течение примерно 22—24 месяцев после окончания программы.
Банки.ру: последние новости
Курс рубля растет на открытии торгов Российские индексы снижаются в начале торгов Азиатско-Тихоокеанский Банк повысил ставки в долларах по двум вкладам
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу73
Найден источник «Новичка» в Великобритании251
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты157
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение