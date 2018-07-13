Греции одобрили последний транш финпомощи на 15 млрд евро

Греция в пятницу получила одобрение на предоставление ей последнего финансового транша в размере 15 млрд евро от совета директоров Европейского механизма стабильности (ESM). Согласно официальному заявлению, транш будет перечислен, как только закончатся формальные национальные процедуры.

Точная дата перевода средств для Греции указана не была, но ESM отметил, что это будет сделано задолго до окончания программы помощи Греции в августе.

Из общей суммы 5,5 млрд евро будут переданы на отдельный счет для обслуживания долга Греции, а оставшиеся 9,5 млрд евро будут переведены на специальный счет, созданный в качестве денежного буфера для Афин. Средства с этого счета будут использоваться для обслуживания долга в случае необходимости.

В конце июня Еврогруппа одобрила выделение финансового транша и согласовала среднесрочные и долгосрочные меры по облегчению греческой задолженности. Греция выйдет из программы помощи 20 августа с денежным буфером в размере 24,1 млрд евро, что даст возможность покрывать суверенные финансовые потребности в течение примерно 22—24 месяцев после окончания программы.