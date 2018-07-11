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Рынок недвижимости Саудовской Аравии сильно пострадал от массового оттока …
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Рынок недвижимости Саудовской Аравии сильно пострадал от массового оттока … 

Prian.ru 11 июля 2018
Фото: Prian.ru
По данным главного статистического управления (GaStat), в первом квартале 2018 года Королевство покинули 234 200 зарубежных рабочих. Это в дополнение к 466 000 иностранцам, которые уехали из страны в 2017 году. В результате общее количество экспатриантов, покинувших Саудовскую Аравию за последние 15 месяцев, достигло 700 200, сообщает Saudi Gazette.
Бывший председатель комитета по недвижимости палаты Ашаркии Халед Барашид сказал, что падение цен на недвижимость в отдаленных районах достигло 25%, в то время как в городах процент был немного меньше. Спрос на недвижимость снизился по сравнению с предыдущими годами во всех регионах страны. К тому же, люди отложили свои планы по покупке домов и другой недвижимости, ожидая дальнейшего падения цен.
Арендные ставки снизились в результате отъезда семей эмигрантов из Королевства, особенно после введения дополнительного сбора. Компании сократили количество иностранных работников в связи с ростом затрат на найм и жесткими условиями труда Министерства.
Зато теперь многие жилые здания пустуют после отъезда семей экспатриантов. Это хорошая возможность для саудовцев приобрести квартиры по низким ценам.
Между тем, количество рабочих мест и вакансий в Саудовской Аравии значительно выросло в начале текущего года.
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