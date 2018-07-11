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В регионе удается собрать только четверть штрафов, наложенных административными комиссиями
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В регионе удается собрать только четверть штрафов, наложенных административными комиссиями 

САРАТОВ24 11 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Изменить нормативы среднемесячного размера оплаты труда штатного работника административной комиссии предлагают на заседании рабочей группы комитета Саратовской областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению. Данный норматив устанавливается в зависимости от численности населения на территории муниципального образования. На текущий момент законом области установлены следующие ставки: при численности населения свыше 150 тысяч человек — 13640 рублей, от 80 до 150 тысяч человек — 12990 рублей, от 50 до 80 тысяч человек — 12340 рублей, до 50 тысяч рублей — 11690 рублей.
В связи с увеличением с 1 мая текущего года минимального размера оплаты труда до 11163 рублей в месяц народные избранники предлагают повысить и зарплату членов административных комиссий до следующих размеров: при численности населения свыше 150 тысяч человек — 16047 рублей, от 80 до 150 тысяч человек — 15282 рубля, до 80 тысяч человек — 14535 рублей.
У участников рабочей группы возник вопрос относительно финансово-экономического обоснования, согласно которому данные изменения приведут к увеличению расходов областной казны. На что разработчики законопроекта ответили, что изменения в бюджете уже учтены в связи с ростом минимальной оплаты труда с 1 мая, и дополнительная сумма составила порядка 200 тысяч рублей.
«От эффективности работы комиссии зависят объемы поступлений в бюджет, — заметил первый заместитель министра по делам территориальных образований Саратовской области Алик Сабрига. — За 2017 год наложено штрафов по протоколам на 20,87 миллионов рублей, фактический сбор составил 5,17 миллионов рублей по штрафам, наложенным административными комиссиями, и 425 тысяч рублей — мировыми судьями. Сложность сбора средств зависит от системной работы, как муниципалитетов, так и поддержки в рамках межведомственного взаимодействия».
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