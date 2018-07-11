В регионе удается собрать только четверть штрафов, наложенных административными комиссиями

Изменить нормативы среднемесячного размера оплаты труда штатного работника административной комиссии предлагают на заседании рабочей группы комитета Саратовской областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению. Данный норматив устанавливается в зависимости от численности населения на территории муниципального образования. На текущий момент законом области установлены следующие ставки: при численности населения свыше 150 тысяч человек — 13640 рублей, от 80 до 150 тысяч человек — 12990 рублей, от 50 до 80 тысяч человек — 12340 рублей, до 50 тысяч рублей — 11690 рублей.

В связи с увеличением с 1 мая текущего года минимального размера оплаты труда до 11163 рублей в месяц народные избранники предлагают повысить и зарплату членов административных комиссий до следующих размеров: при численности населения свыше 150 тысяч человек — 16047 рублей, от 80 до 150 тысяч человек — 15282 рубля, до 80 тысяч человек — 14535 рублей.

У участников рабочей группы возник вопрос относительно финансово-экономического обоснования, согласно которому данные изменения приведут к увеличению расходов областной казны. На что разработчики законопроекта ответили, что изменения в бюджете уже учтены в связи с ростом минимальной оплаты труда с 1 мая, и дополнительная сумма составила порядка 200 тысяч рублей.