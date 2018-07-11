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Начался суд над экс-замглавы Китайского комитета по контролю над ценными бумагами
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Начался суд над экс-замглавы Китайского комитета по контролю над ценными бумагами 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Шицзячжуан, 11 июля /Синьхуа/ — Народный суд средней ступени города Ханьдань провинции Хэбэй на севере Китая в среду приступил к рассмотрению дела против бывшего зампредседателя Китайского комитета по контролю над ценными бумагами Яо Гана, обвиняющегося в получении взяток и совершении инсайдерских сделок.
В обвинительном акте прокурорского органа говорится, что в период с 2006 по 2015 г., во время пребывания на постах помощника председателя Китайского комитета по контролю над ценными бумагами и его заместителя, подсудимый использовал свое положение, оказывал листинговым компаниям содействие в сфере сделок с акциями, за что через родственников получил взятки на сумму 69,61 млн юаней /порядка 10,4 млн долл. США/.
При этом в январе-апреле 2007 года чиновник-коррупционер, имея доступ к инсайдерской информации, занимался спекуляциями на фондовом рынке и незаконно получил 2,1 млн юаней /314 тыс. долл. /.
В ходе судебного разбирательства Яо Ган признал вину и раскаялся в содеянном.
Приговор в отношении подсудимого будет оглашен позже. -0-
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