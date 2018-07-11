Петрозаводск благоустроят на восемь миллионов рублей

Деньги в рамках проекта «Комфортная городская среда» направят на благоустройство парка, аллеи на Ключевой и лыжной трассы.

Петрозаводске состоялись аукционы по выбору компаний, которые займутся благоустройством трех общественных территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Реализацией проекта в парке имени 50-летия пионерской организации займется ООО «Мир Детям». Стоимость контракта составила 3,8 млн Рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. Аллею дружбы на улице Нойбранденбургская будет благоустраивать ИП Мосоян Р. С. В ходе торгов цена контракта была снижена на 25% — до 3 млн рублей.

Первый этап благоустройства лыжной трассы «Фонтаны» — установка наружных сетей электроснабжения — будет вести ООО «Строительный трест №4». Стоимость контракта — 1,5 млн рублей. После завершения работ по электрике будет вестись планировка территории.

Все работы начнутся в ближайшее время. Завершиться они должны осенью. Отмечается, что сэкономленные в ходе аукционов средства будут расходоваться на эти же объекты.

В течение четырех лет в рамках программы предусматривается благоустройство еще двенадцати общедоступных мест Петрозаводска.