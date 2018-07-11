ТОП-5 самых дорогих мотоциклов, ценою в суперкар

Не все мотоциклы дешевле автомобилей, в мире существуют модели, которые по стоимости не уступают даже суперкарам.

На первое место по ценникам модель CM Neiman Marcus Limited Edition Fighter вывел случай. Обычная стоимость этого мотоцикла около 110 тысяч долларов, на одних из торгов дизайнерская модель с максимальной скоростью 300 км/ч была продана за 11 млн долларов (696 млн рублей). Для сравнения — за эти деньги можно приобрести гоночную версию Porsche 956.

Послевоенные гоночные мотоциклы AJS Porcupine Е95 стоили вполне сносно — 225-680 тысяч долларов. Но версия Е90 отличается оппозитным расположением моторных цилиндров, также победой Лесли Грейама. Мотоцикл чемпиона в свое время «ушел» на аукционе за невиданные 7 млн долларов (443 млн рублей), за которые сегодня можно купить коллекционный Ferrari

В троицу самых дорогих мотоциклов попала модель Hildebrand & Wolfmuller, которая стала пионером серийного производства. 50-килограммовый мотоцикл со стальной рамой и слабеньким 2,50-сильным мотором выпускали в Германии в 1894-97 годах и до наших времен дожили примерно 10 экземпляров, большинство из которых являются экспонатами музеев. В частные руки Hildebrand & Wolfmuller попадает не меньше, чем за 3,5 млн долларов (221,5 млн рублей).

Оригинальный Yamaha BMS состоит из костомной рамы, покрытой 24-каратным золотом и сиденья красного бархата. В движение мотоцикл приводит 1,7-литровый «ямаховский» двигатель. Такого «зверя» оценили в 3 млн долларов (190 млн рублей), что сообразно стоимости нового Bugatti Chiron с небольшим набором опций.

На пятом месте оказался легендарный бренд Harley Davidson с моделью Cosmic Starship, покрытой 37 слоями прозрачного лака. Мотоцикл разрисовал художник Джек Армстронг, который трудился над ним около 6 месяцев.

Первоначально мотоцикл продали за 1,5 млн долларов, но с каждой сменой владельца этот двухколесный экземпляр прибавляет в цене и в последний раз покупателю пришлось отдать за него более 10 млн долларов (635 млн рублей).