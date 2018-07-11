Ещё
Ветер надежды: почему банки должны поддержать малый бизнес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветер надежды: почему банки должны поддержать малый бизнес 

Forbes.ru 11 июля 2018
По данным Банка России, объем кредитования малого и среднего бизнеса по итогам первого квартала 2018 года вырос на 7% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Это позволяет надеяться, что по итогам года мы увидим рост в кредитовании сектора выше 10%. По прогнозам регулятора и самих банкиров, этот показатель может составить и все 15%. Факты и оценки свидетельствуют, несомненно, об оживлении, однако о восстановлении кредитования этого сегмента до уровней докризисного 2013 года, к сожалению, речи не идет.
Выдачи растут
Для сравнения, объем выдачи в 2013 году, по данным ЦБ, составил 8,1 трлн рублей, а по итогам 2017 года он немногим превысил 6,1 трлн рублей. При этом сам портфель кредитов оценивается лишь в 4,2 трлн рублей. Справедливости ради отметим, что из-за изменений в порядке внесения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, случившегося в августе 2017 года, более 600 000 организаций перестали считаться субъектами МСБ. С учетом этого факта портфель кредитов МСБ оценивается в 4,9 трлн рублей.
Локомотивом оживления ситуации на рынке, по мнению большинства его участников, является расширение программ господдержки МСБ, а также усиление конкуренции среди крупных банков, которое, в частности, предполагает более точный и эффективный скоринг. Тем не менее, на наш взгляд, господдержка, в силу объективных причин, не сможет стать главным фактором восстановления рынка. Согласно данным агентства Magram Market Research, только 7% представителей малого бизнеса получили за последние три года господдержку в том или ином виде. Разумеется, причина во многом в том, что о подобных программах мало кто знает.
Малый и средний бизнес может рассчитывать на поддержку и населения, доходы которого, как сообщают профильные министерства и ведомства, в прошлом году, наконец, оттолкнулись от дна. В этом году мы увидим их рост — в Минэкономразвития прогнозируют повышение реальных доходов россиян на 3,4-3,9%.
Еще одним фактором поддержки станет снижение кредитных ставок вместе со снижением ключевой ставки. Последнее, правда, под вопросом, поскольку объем просроченной задолженности по кредитам МСБ продолжил рост в первом квартале 2018 года, и в ближайший год мы в лучшем случае увидим стабилизацию этого показателя.
Что нужно бизнесу
На что остается надежда? Прежде чем ответить на этот сакраментальный вопрос, разберемся, в чем именно состоят потребности сегмента МСБ. Забегая немного вперед, стоит отметить, что деньги тут занимают не первое место.
Начинающие бизнесмены куда больше нуждаются в знаниях и компетенциях. Ведь на старте собственного дела у предпринимателя, как правило, нет ничего, кроме идеи. Он зачастую не знаком с наукой ведения бухучета, тонкостями законодательства, не знает, где получить юридическую помощь и прочее.
Не многие предприниматели знают, что в России на сегодня действуют порядка 300 (!) программ господдержки. А если и знают, у них нет понимания, как ими воспользоваться. И да, в конечном итоге, бизнесу нужен стартовый капитал, а в случае его отсутствия у него нет иного выхода, кроме как обращаться в банк за кредитом. Все это предпринимателю нужно не в изложенной последовательности, а, желательно, сразу.
В этой связи нужно вести речь о целой экосистеме поддержки МСБ, cвоего рода инкубаторе, где бы предприниматель получал необходимую помощь на всех этапах развития бизнеса — от разработки идеи до выхода на заданную рентабельность и диверсификации фондирования, включая размещение долговых обязательств или акций на бирже.
Для выбора банка для сотрудничества предпринимателю стоит воспользоваться несколькими простыми правилами. Он должен обратить внимание на рост клиентской базы и объемов кредитования МСБ, наличие сервисов для МСБ, включая проверку контрагентов и отчетности для госорганов, интернет-бухгалтерию, юридическую поддержу. Также банк должен сотрудничать с институтами поддержки МСБ.
Задача банкиров при работе с этим сегментом заключается в том, чтобы найти нужный баланс между потребностями клиента и интересами банка. Иными словами, между рисками и доходностью.
Перспективы у малого и среднего бизнеса в России есть. Но чтобы этот сегмент стал по настоящему значимым, ему необходим прорывной рост.
Доля МСБ в ВВП России должна составлять минимум 33%, лучше 40%, тогда как сегодня она оценивается в 22,3%. Что касается числа предприятий МСБ, которое на начало года оценивалось в 6 млн, то этот показатель хотя и не является очевидным индикатором деловой активности, тем не менее нуждается в кратном росте. Требуемый объем банковских кредитов предприятиям МСБ составляет порядка 10-15 трлн рублей.
Читайте также
Чужое бремя. Что делать, если мошенники оформили на вас кредит
Forbes.ru: последние новости
Наш в «Милане»: Рыболовлев ведет переговоры о покупке футбольного клуба Спасая будущее: китайский миллиардер инвестирует в конкурента Tesla Центр силы. Почему Казахстан может выиграть у России борьбу за денежные потоки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС21
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии140
Путин нашел для Мутко новую работу26
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения19
Новости партнеров
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение