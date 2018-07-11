Ветер надежды: почему банки должны поддержать малый бизнес

По данным Банка России, объем кредитования малого и среднего бизнеса по итогам первого квартала 2018 года вырос на 7% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Это позволяет надеяться, что по итогам года мы увидим рост в кредитовании сектора выше 10%. По прогнозам регулятора и самих банкиров, этот показатель может составить и все 15%. Факты и оценки свидетельствуют, несомненно, об оживлении, однако о восстановлении кредитования этого сегмента до уровней докризисного 2013 года, к сожалению, речи не идет.

Выдачи растут

Для сравнения, объем выдачи в 2013 году, по данным ЦБ, составил 8,1 трлн рублей, а по итогам 2017 года он немногим превысил 6,1 трлн рублей. При этом сам портфель кредитов оценивается лишь в 4,2 трлн рублей. Справедливости ради отметим, что из-за изменений в порядке внесения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, случившегося в августе 2017 года, более 600 000 организаций перестали считаться субъектами МСБ. С учетом этого факта портфель кредитов МСБ оценивается в 4,9 трлн рублей.

Локомотивом оживления ситуации на рынке, по мнению большинства его участников, является расширение программ господдержки МСБ, а также усиление конкуренции среди крупных банков, которое, в частности, предполагает более точный и эффективный скоринг. Тем не менее, на наш взгляд, господдержка, в силу объективных причин, не сможет стать главным фактором восстановления рынка. Согласно данным агентства Magram Market Research, только 7% представителей малого бизнеса получили за последние три года господдержку в том или ином виде. Разумеется, причина во многом в том, что о подобных программах мало кто знает.

Малый и средний бизнес может рассчитывать на поддержку и населения, доходы которого, как сообщают профильные министерства и ведомства, в прошлом году, наконец, оттолкнулись от дна. В этом году мы увидим их рост — в Минэкономразвития прогнозируют повышение реальных доходов россиян на 3,4-3,9%.

Еще одним фактором поддержки станет снижение кредитных ставок вместе со снижением ключевой ставки. Последнее, правда, под вопросом, поскольку объем просроченной задолженности по кредитам МСБ продолжил рост в первом квартале 2018 года, и в ближайший год мы в лучшем случае увидим стабилизацию этого показателя.

Что нужно бизнесу

На что остается надежда? Прежде чем ответить на этот сакраментальный вопрос, разберемся, в чем именно состоят потребности сегмента МСБ. Забегая немного вперед, стоит отметить, что деньги тут занимают не первое место.

Начинающие бизнесмены куда больше нуждаются в знаниях и компетенциях. Ведь на старте собственного дела у предпринимателя, как правило, нет ничего, кроме идеи. Он зачастую не знаком с наукой ведения бухучета, тонкостями законодательства, не знает, где получить юридическую помощь и прочее.

Не многие предприниматели знают, что в России на сегодня действуют порядка 300 (!) программ господдержки. А если и знают, у них нет понимания, как ими воспользоваться. И да, в конечном итоге, бизнесу нужен стартовый капитал, а в случае его отсутствия у него нет иного выхода, кроме как обращаться в банк за кредитом. Все это предпринимателю нужно не в изложенной последовательности, а, желательно, сразу.

В этой связи нужно вести речь о целой экосистеме поддержки МСБ, cвоего рода инкубаторе, где бы предприниматель получал необходимую помощь на всех этапах развития бизнеса — от разработки идеи до выхода на заданную рентабельность и диверсификации фондирования, включая размещение долговых обязательств или акций на бирже.

Для выбора банка для сотрудничества предпринимателю стоит воспользоваться несколькими простыми правилами. Он должен обратить внимание на рост клиентской базы и объемов кредитования МСБ, наличие сервисов для МСБ, включая проверку контрагентов и отчетности для госорганов, интернет-бухгалтерию, юридическую поддержу. Также банк должен сотрудничать с институтами поддержки МСБ.

Задача банкиров при работе с этим сегментом заключается в том, чтобы найти нужный баланс между потребностями клиента и интересами банка. Иными словами, между рисками и доходностью.

Перспективы у малого и среднего бизнеса в России есть. Но чтобы этот сегмент стал по настоящему значимым, ему необходим прорывной рост.

Доля МСБ в ВВП России должна составлять минимум 33%, лучше 40%, тогда как сегодня она оценивается в 22,3%. Что касается числа предприятий МСБ, которое на начало года оценивалось в 6 млн, то этот показатель хотя и не является очевидным индикатором деловой активности, тем не менее нуждается в кратном росте. Требуемый объем банковских кредитов предприятиям МСБ составляет порядка 10-15 трлн рублей.

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