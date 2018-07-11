На Российско-Китайском ЭКСПО открыли биржу контактов для предприятий

В рамках пятого Российско-Китайского ЭКСПО, которое в эти дни принимает Екатеринбурга , открылась биржа контактов между предприятиями двух стран.

Сегодня на форму стартовала «Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун». С утра в ней уже приняли участие представители более 180 китайских компаний, представляющих отрасли от АПК до информационных технологий.

Китай сегодня — один из ключевых внешнеэкономических партнеров Свердловской области : по итогам 2017 года двусторонний товарооборот вырос на 83 процента и составил 1,3 миллиарда долларов. Это — рекорд за последние пять лет", — говорит первый замгубернатора Алексей Орлов

По данным председателя Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, в прошлом году свердловские предприниматели почти каждый месяц принимали делегации бизнесменов из Поднебесной. Да и сами несколько раз за год ездили к коллегам в гости — перенимать опыт.

Страны имеют практический опыт по реализации совместных проектов: в металлургии, в области глубокой переработки древесины, в сфере медицинских исследований и производства товаров медицинского назначения.

"Еще одним перспективным направлением может стать коллаборация в сфере железнодорожного и транспортного машиностроения. Это направление особо актуально с учетом организации в нашей стране скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения", — считает Алексей Орлов.