Депо «Сибирской вагоноремонтной компании» продано за 228,3 млн рублей

Новосибирский предприниматель Сергей Шибин признан победителем торгов по продаже вагоноремонтного депо «Сибирской вагоноремонтной компании» (СВРК) в Новокузнецке . Он предложил за имущество банкрота 228,3 млн руб., говорится в протоколе результатов торгов.

Согласно документу, в лот входило собственное депо с многочисленным оборудованием и железнодорожной веткой, а также земельный участок площадью 1,2 га на пл. Побед в Новокузнецке. Торги проходили с постепенным снижением цены, которая первоначально была установлена на уровне 676,8 млн руб. Помимо ИП Шибин С. Г. заявку подавало московское ООО «Гарант рейл сервис».

ООО СВРК входит в группу компаний «ЗапСиб-Транссервис». Вагоноремонтное депо в Новокузнецке с проектной мощностью до 4 тыс. вагонов и до 25 тыс. колесных пар участкового ремонта в год было введено в строй в 2013 году. ООО СВРК было признано банкротом в начале 2017 года.

По данным ЕГРИП, основным видом деятельности победителя торгов является «деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию».