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Самым популярным смартфоном в Саратове остается iPhone 5s
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Самым популярным смартфоном в Саратове остается iPhone 5s 

Новости Саратова 11 июля 2018
Фото: Новости Саратова
Средняя стоимость проданного через интернет «яблочного» телефона составила 9 640 рублей.
Сервис бесплатных объявлений Юла проанализировал, какие смартфоны охотнее приобретали жители Саратова.
Так, самой дорогой моделью в городе оказался смартфон iPhone X со средней ценой 60 220 рублей. Самый дешевый мобильник Nokia 105 потянул на 800 рублей.
Больше всего в интернете пользуются спросом разные модели айфонов. Хорошо также продаются Samsung и Xiaomi.
Чаще всего саратовцы приобретают с рук относительно дешевый Apple iPhone 5s стоимостью почти в 6,5 тысяч рублей. Кстати, «бэушные» модели айфонов стали дешевле примерно на 6%.
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