Самым популярным смартфоном в Саратове остается iPhone 5s

Средняя стоимость проданного через интернет «яблочного» телефона составила 9 640 рублей.

Сервис бесплатных объявлений Юла проанализировал, какие смартфоны охотнее приобретали жители Саратова

Так, самой дорогой моделью в городе оказался смартфон iPhone X со средней ценой 60 220 рублей. Самый дешевый мобильник Nokia 105 потянул на 800 рублей.

Больше всего в интернете пользуются спросом разные модели айфонов. Хорошо также продаются Samsung и Xiaomi.