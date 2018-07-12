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Клубных домов становится все больше
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Клубных домов становится все больше 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
В первом полугодии 2018 года московский рынок элитной недвижимости пополнялся в основном клубными домами. Всего в продажу вышло 8 новых комплексов, 6 из которых — клубные дома (75%), сообщает департамент аналитики и консалтинга компании Point Estate. В прошлом году на долю клубных домов приходилось всего 23% — 3 проекта из 13.
Только за первые полгода нынешнего год московский рынок элитных новостроек пополнился 6 клубными проектами — 75% от общего количества новых комплексов. При этом в 2017 году из 13 вышедших на рынок проектов лишь 3 являлись клубными домами, что составляло 23%.
А вот в течение 2016 года на рынок вышло 5 клубных проектов (36%), всего продажи открылись в 14 комплексах. Вот и получается, что доля нового клубного предложения за последние два года выросла в два раза — с 36 до 75%.
Всего с начала 2016 года на первичный рынок элитного жилья вышло 14 клубных домов, что составляет 40% от общего количества элитных комплексов, вышедших за этот период.
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