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Путин и Трамп «обрушат» доллар
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Путин и Трамп «обрушат» доллар 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рубль растет благодаря позитивным ожиданиям от встречи президентов России и США, а их воплощение в жизнь на время «отвяжет» курс российской валюты от цены нефти. Об этом агентству экономической информации «Прайм» заявил аналитик компании «Альпари» Владислав Антонов).
По его словам, в минувшую пятницу рубль вырос по отношению к доллару на Московской бирже на 1,2% именно на фоне позитивных ожиданий от предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
При этом эксперт отметил, что сегодня цена барреля нефти уменьшилась на 1,7%, что является «безусловно» негативным фактором для рубля. Тем не менее Антонов полагает, что встреча глав России и Соединенных Штатов, намеченная на 16 июля, способна стать причиной временной раскорреляции между ценами российской и американской валют и нефти марки Brent.
Антонов спрогнозировал, что сегодня биржевой курс доллара может вернуться к 62,5 рубля, а если этого не произойдет, то «риск» его падения до 60,9 рубля увеличится.
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