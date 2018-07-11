Путин и Трамп «обрушат» доллар

При этом эксперт отметил, что сегодня цена барреля нефти уменьшилась на 1,7%, что является «безусловно» негативным фактором для рубля. Тем не менее Антонов полагает, что встреча глав России и Соединенных Штатов, намеченная на 16 июля, способна стать причиной временной раскорреляции между ценами российской и американской валют и нефти марки Brent.

Антонов спрогнозировал, что сегодня биржевой курс доллара может вернуться к 62,5 рубля, а если этого не произойдет, то «риск» его падения до 60,9 рубля увеличится.