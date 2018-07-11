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Наумов о том, как сохранить сбережения в случае финансового кризиса
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Наумов о том, как сохранить сбережения в случае финансового кризиса 

Sputnik Узбекистан 11 июля 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
Наумов\: иены, рубли, доллары ― какую валюту копить на непредвиденный случай
Американские аналитики JPMorgan дали рекомендации своим клиентам хранить свои сбережения в японских иенах, швейцарских франках или в, а также сингапурских и американских долларах на случай возникновения глобального финансового кризиса.
В интервью радио Sputnik российский эксперт Федор Наумов заметил, что ничего революционного в таких советах нет, но предостерег от чрезмерных покупок драгметаллов «на черный день».
"Если вы вдруг видите кризис на горизонте, вы должны купить валюты стран с наиболее надежными финансовыми системами, и более того, это валюты очень богатых стран, потому что инвесторы из этих стран, когда вдруг в мире становится страшно, бегут обратно к своим домашним валютам, и американский доллар, швейцарский франк и японская иена — как раз такие валюты. Есть такие валюты, которые и в без кризисам сами по себе не стабильны, та же турецкая лира, например или аргентинский песо", — сказал Наумов.
Кроме того он предложил людям, имеющим хоть какие-то существенные накопления. вложиться в золото, которое до сих пор остается одним из самых стабильных вариантов сбережения средств. При этом аналитик добавил, что не стоит тратить все свободные деньги на покупку этого драгметалла — достаточно приобрести золота на 1-2% от собственных сбережений. Вероятность кризиса и его масштаб предсказать довольно сложно, поэтому излишние вложения могут себя просто не оправдать.
Подробнее о том, как сохранить свои сбережения в случае глобального финансового кризиса слушайте в нашем подкасте.
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