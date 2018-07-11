«Транснефть»: расследование аварии на нефтепроводе в Саратовской области не завершено

Техническое расследование аварии на нефтепроводе «Куйбышев-Тихорецк» в Балаковском районе Саратовской области продолжается, только после его завершения можно будет сказать о причинах происшествия. Об этом «ФедералПресс» сообщили в службе общественных коммуникаций компании «Транснефть-Приволга».

10 апреля из-за повреждения задвижки произошел выход нефти из трубопровода недалеко от села Маянга. В компании тогда поспешили заявить, что к ЧП могла привести попытка хищения нефти. Надзорные органы установили, что нефть разлилась за пределы территории объекта, загрязнив участки сельхозназначения. За это «Транснефть-Приволга» была оштрафована. Постановления госорганов компания обжалует в судах.

В самой компании утверждают, что последствия аварии могли бы быть и более серьезными: «Оперативные действия диспетчерских и аварийных служб предприятия, а также работа технологических защит по остановке магистрального нефтепровода минимизировали выход нефти на поверхность и предотвратили попадание нефти в открытый водный источник — реку Большой Иргиз».

Сейчас на месте аварии проведена техническая рекультивация почвы. По данным экспертизы самой компании и «Экологического центра Сигма», состояние почвы на загрязненном участке соответствует нормам. Вместе с тем, требуется еще биологическая рекультивация.

В «Транснефти-Приволга» предпочли не комментировать судебный процесс и решение районного суда, который подтвердил назначенный компании штраф.