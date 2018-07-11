Операции с ценными бумагами

Как инвестировать в европейские акции и облигации

Покупка облигаций, акций, а также банковские депозиты — один из самых популярных современных инвестиционных инструментов. Немецко-швейцарская компания NVN Consulting AG с первого дня основания оказывает профессиональные услуги по консалтингу и юридическому сопровождению операций с ценными бумагами. Мы успешно управляем капиталами наших клиентов, опыт и результаты — доказывают нашу компетентность.

Если вам близки наши идеи и подход — давайте работать вместе. Обращайтесь к нам, задавайте вопросы — мы всегда рады обсудить, дать пояснения, предоставить консультацию.

Почему ценные бумаги

В чем преимущество вложений в акции или облигации?

Во-первых, можно начать инвестировать с любой суммы. Вам не нужно гигантское состояние: условно говоря, вы можете купить даже одну акцию. Таким образом, ценные бумаги — самый доступный и понятный финансовый инструмент. При этом вы как инвестор фактически становитесь кредитором крупных компаний, и тем самым, участником глобальных экономических процессов.

Во-вторых, покупка ценных бумаг позволяет выполнить важнейшее условие, которое заложено в философии нашей компании и является нашей целью, — это диверсификация и защита ваших активов. Ведь именно пенсионные фонды, стремящиеся минимизировать риски, активно вкладывают свои средства в консервативные акции и облигации.

Преимущества инвестиций в ценные бумаги — старт с любой суммы, выбор сферы и срока инвестиций, диверсификация ваших активов.

В-третьих, ценные бумаги позволяют инвестору вкладывать свои средства в интересные и понятные ему виды бизнеса. Машиностроение? Полезные ископаемые? Медицина? Вы выбираете именно ту сферу, которая кажется вам перспективной и знакомой. Действительно, в какой-то степени это психологический или эмоциональный момент, но он также имеет решающее значение для многих инвесторов.

В-четвертых, именно вы определяете срок ваших инвестиций, именно вы можете в любой момент начать и завершить процесс инвестирования. Это является важным преимуществом при принятии решения в пользу покупки ценных бумаг.

Наши принципы

В своей работе мы занимаем активную позицию. Вредно влюбиться в свой портфель и перестать наблюдать и анализировать происходящее в мире. Необходимо поставить себе цель и, постоянно отслеживая и изучая ключевые сегменты рынка, неустанно к ней стремиться.

Мы не занимаемся спекуляциями на инвестиционном рынке, наши результаты — это не «удача», а результат профессионального кропотливого аналитического подхода опытных специалистов. При этом нередко в своей работе мы идем против рынка, вооруженные многолетним опытом и знаниями. Например, два года назад, акции Royal Dutch Shell снижались, а мы купили их, понимая, что такое снижение не продлится долго. Энергетический гигант восстановит свои позиции. Так и получилось: в результате за год акции компании принесли нам и нашим клиентам 40%.

Индия, Для работы с такими регионами как Китай Япония мы привлекаем серьезные аналитические фирмы, репутация которых подтверждена многолетним успешным опытом работы на этих специфических для нас рынках.

Грамотный аналитический подход позволяет выходить на запланированную доходность, а не полагаться на удачу.

В настоящий момент европейский рынок облигаций, безусловно, перекуплен. Поэтому в него заходить рекомендуем постепенно, осознавая, что 2.0-2.2% доходности считается достойным результатом. Несмотря на царящие пессимистические мнения, мы уверены, что в Еврозоне наблюдается растущий потенциал в сочетании со стабильностью, что позволяет добиться хороших показателей при профессионализме и терпеливости.

Диверсификация — это один из наиболее важных принципов в инвестировании. Если клиент намерен все свои средства вложить в акции, то мы будем рекомендовать подумать о более взвешенном решении. Например, часть средств вложить в облигации, которые обеспечивают взвешенный консервативный подход в отличие от зачастую более волатильных, но и более прогрессивных акций.

Стабильный годовой доход в 5% — это хороший показатель, к которому мы стремимся. Часто встречаются инвесторы, ставящие перед собой цель — 10%, 12%, и даже 15% доходности. Это возможно при определенной доле риска в характере инвестора и удаче. Но на такие цифры трудно выйти, если горизонт инвестиций менее 5 лет и инвестор полностью консервативен.

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Во что вкладывать

При покупке акций важно оценивать качество предприятия. В фокусе внимания NVN Consulting AG — крупные концерны со здоровым стабильным балансом, имеющие потенциал развития или производящие традиционный всегда актуальный и нужный товар, которым люди пользовались и будут пользоваться. Например, Nestle, Microsoft «Роснефть» и другие. На практике стоимость акций этих компаний может колебаться, они могут падать и прибавлять в цене, но они не уйдут с рынка, так как конкурентоспособны, давно, успешно и надежно работают в востребованной индустрии.

Прежде всего, надо оценить ваш горизонт планирования инвестиций, и только потом конкретно определить, в какие ценные бумаги вы хотите инвестировать. Главный вопрос: вы вкладываете все ваши средства или нет? Вам надо точно знать, какими постоянными доходами вы располагаете, какие значительные траты ждут вас в обозримом будущем, собираетесь ли вы жить на доход от получаемых дивидендов.

Важнейшие вопросы — оценка качества предприятия, акции которого приобретаются, и выбор оптимальной для инвестора стратегии.

При покупке акций существуют два принципиально разных пути. Они зависят от вышеназванных целей инвестора: либо приобретать акции, которые в перспективе будут дорожать, либо обратить внимание на бумаги, которые приносят хорошие дивиденды. Например, акции Nestle — это цель на дивиденды, акции «Роснефти» — это цель на подъем курса.

Не менее важный аспект при принятии решения: при какой волатильности вы не чувствуете дискомфорта? Ведь цена портфеля может меняться как в положительном, так и отрицательном направлении, но чем дольше горизонт инвестирования, тем меньше вас должно это озадачивать. Наиболее успешно можно решать поставленные инвестиционные задачи при среднем горизонте инвестирования — 5 лет.

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