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Специальная экономическая зона Филиппин выдала лицензии трем криптовалютным биржам
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Специальная экономическая зона Филиппин выдала лицензии трем криптовалютным биржам 

BitCryptoNews 11 июля 2018
Фото: BitCryptoNews
10 июля стало известно о том, что специальная экономическая зона Кагаян на Филиппинах выдала первичные лицензии, разрешающие начало работы в рамках установленной юрисдикции, сразу трем криптовалютным биржам.
По предварительным подсчетам, данный шаг позволит привлечь порядка $3 млн инвестиций. В апреле управление Кагаян предоставило информацию о готовности предоставить возможность для работы 25 блокчейн и криптовалютным компаниям. Основная цель стала необходимость стимулирования экономики и создание рабочих мест. Желающие обосноваться в специальной экономической зоне заранее были предупреждены о необходимости оплаты порядка $100,000 комиссии за выдачу лицензии.
Раймундо Т. Рокеро, заместитель администратора планирования и развития бизнеса Кагаян, отметил, что две криптовалютные биржи родом из Гонконга и одна из Таиланда. Их названия не были представлены публике. Примечательно, что привлекательность экономической зоны для компаний объясняется тем, что Кагаян раньше других приняли соответствующие меры для регуляции вопросов обращения криптовалют, их обмена и проведения ICO.
Ранее мы писали о другой привлекательной для блокчейн-проектов юрисдикции — о Мальте и особенностях в сфере регуляции на ее территории.
текст: Евгения Лиходей, фото: Visual Hunt
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