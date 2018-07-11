Специальная экономическая зона Филиппин выдала лицензии трем криптовалютным биржам

10 июля стало известно о том, что специальная экономическая зона Кагаян на Филиппинах выдала первичные лицензии, разрешающие начало работы в рамках установленной юрисдикции, сразу трем криптовалютным биржам.

По предварительным подсчетам, данный шаг позволит привлечь порядка $3 млн инвестиций. В апреле управление Кагаян предоставило информацию о готовности предоставить возможность для работы 25 блокчейн и криптовалютным компаниям. Основная цель стала необходимость стимулирования экономики и создание рабочих мест. Желающие обосноваться в специальной экономической зоне заранее были предупреждены о необходимости оплаты порядка $100,000 комиссии за выдачу лицензии.

Раймундо Т. Рокеро, заместитель администратора планирования и развития бизнеса Кагаян, отметил, что две криптовалютные биржи родом из Гонконга и одна из Таиланда . Их названия не были представлены публике. Примечательно, что привлекательность экономической зоны для компаний объясняется тем, что Кагаян раньше других приняли соответствующие меры для регуляции вопросов обращения криптовалют, их обмена и проведения ICO.

Ранее мы писали о другой привлекательной для блокчейн-проектов юрисдикции — о Мальте и особенностях в сфере регуляции на ее территории.

текст: Евгения Лиходей, фото: Visual Hunt